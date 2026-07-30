¿Qué sabemos de la prohibición del INE al PRI de llamar 'narcopartido' a Morena?

La confrontación entre Morena y el PRI escaló hasta el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el partido guinda denunciara una serie de publicaciones en las que Alejandro “Alito” Moreno y el tricolor lo relacionaban con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Aunque el caso ha sido presentado como una prohibición para utilizar la palabra “narcopartido”, la determinación adoptada por el INE es, por ahora, una medida cautelar sobre publicaciones específicas y no una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

La Comisión de Quejas y Denuncias analizó mensajes que incluían expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.

De manera preliminar, los consejeros consideraron que esas expresiones podrían representar la imputación de hechos o delitos falsos, pues vinculan al partido gobernante con actividades criminales sin presentar un sustento que respalde directamente tales afirmaciones.

¿Qué publicaciones ordenó retirar el INE?

Las medidas cautelares fueron aprobadas para cinco publicaciones realizadas desde cuentas de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y cuatro publicaciones o mensajes compartidos desde la cuenta oficial del partido.

Esto significa que la autoridad electoral ordenó retirar nueve contenidos específicos mientras continúa el procedimiento y se determina si efectivamente existió calumnia en materia electoral.

El INE, sin embargo, rechazó la tutela preventiva solicitada por Morena. Con ella se buscaba impedir que expresiones similares volvieran a publicarse, pero la Comisión concluyó que no podía pronunciarse sobre hechos futuros e inciertos. Por ello, la decisión no representa una prohibición general y permanente para pronunciar la palabra.

PRI anuncia impugnación y desafía la medida

Alejandro Moreno calificó la resolución como un acto de “censura” y acusó al Instituto de limitar la crítica política contra el partido en el poder. También anunció que impugnará la determinación ante las instancias electorales correspondientes y que recurrirá a organismos internacionales.

El PRI respondió además con una nueva publicación en la que ocultó visualmente la palabra cuestionada dentro de un patrón de letras, acompañada del mensaje: “El INE nos prohibió usar ciertas palabras, pero…”. La imagen fue interpretada como un desafío a la medida cautelar.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la intervención del organismo electoral y consideró correcta la determinación frente a señalamientos que atribuyen delitos sin pruebas.

El procedimiento todavía debe resolverse de fondo y, en caso de concretarse la impugnación anunciada, corresponderá al Tribunal Electoral revisar si las medidas deben mantenerse, modificarse o revocarse. Mientras eso ocurre, la orden del INE permanece vigente únicamente sobre los nueve mensajes denunciados.