¿Qué sabemos de la reaparición del expresidente Enrique Peña Nieto en un hotel de lujo en México?

El expresidente de México, Peña Nieto, hizo su aparición en redes sociales luego de que se tomara una fotografía, ¿dónde fue captado?; aquí te lo platicamos.

En las redes sociales, el exmandatario de la República Mexicana continúa sin subir ninguna publicación en su perfil desde abril de 2025, donde su último post era referente al fallecimiento del papa Francisco. En días recientes, reapareció en una fotografía de un fan y descubrieron donde se encontraba.

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¿Dónde fue captado el expresidente Peña Nieto?

La ubicación fue revelada por Jorge Alfredo Mejía Rivera, un trabajador de un hotel de lujo; fue él quien en sus cuentas de redes sociales subió una fotografía junto a Peña Nieto, y por las sonrisas podemos deducir que él fue quien lo recibió en el Hotel Ixtapan Spas & Resort, por el texto que escribió junto a la publicación.

"La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan", manifestó Jorge en la publicación de la fotografía.

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¿Cuál es el precio para hospedarse en Hotel Ixtapan?

Este hotel fue creado con el propósito de que de verdad vivas momentos maravillosos durante tu estancia, pues tienen tarifas que incluyen solamente la habitación o paquetes que incluyen todos los alimentos y hasta tratamientos de spa. A continuación, te desglosamos los paquetes con los que cuenta el hotel: