¿Qué sabemos del caso de la estudiante española asesinada en México?

El asesinato de una estudiante española que había llegado recientemente a México para realizar un intercambio académico provocó reacciones en ambos países y llevó a suspender temporalmente nuevos viajes universitarios hacia Morelos. La investigación continúa abierta y, por protocolo, es desarrollada como feminicidio.

La víctima fue identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, originaria de las Islas Canarias y estudiante del grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada.

La joven llegó a México en agosto para cursar una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). De acuerdo con las autoridades, llevaba menos de un mes en el país.

¿Qué ocurrió en Cuautla?

Claudia se encontraba en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde participaba en la edición 42 de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Su cuerpo fue localizado la noche del sábado en ese recinto. Medios nacionales e internacionales reportaron que presentaba lesiones provocadas con un arma blanca.

Una de las líneas difundidas inicialmente apunta a que pudo ser atacada durante un intento de robo; sin embargo, la Fiscalía de Morelos no ha establecido públicamente un móvil definitivo y mantiene abiertas distintas posibilidades.

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, confirmó que la muerte es investigada inicialmente como feminicidio, como establecen los protocolos para los casos de mujeres privadas de la vida de manera violenta. Será el avance de las indagatorias el que determine si el crimen fue cometido por razones de género.

También se revisan cámaras de seguridad de la zona. En una de las grabaciones, según información publicada por El País, aparece un hombre alejándose del lugar con una mochila, aunque hasta ahora las autoridades no han informado sobre personas detenidas.

EFE

España exige esclarecer el asesinato

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió llegar hasta el fondo del caso y afirmó que el Consulado General de España en la Ciudad de México mantiene comunicación con la familia y con las autoridades mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal apoyará a la Fiscalía de Morelos en las investigaciones. Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia aseguró que se brindará acompañamiento a los familiares de la estudiante.

La UAEM exigió una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, mientras que estudiantes realizaron una vigilia para pedir justicia y mayores condiciones de seguridad.

Universidad de Granada

Universidad suspende intercambios hacia Morelos

La Universidad de Granada condenó el asesinato y realizó un minuto de silencio en memoria de Claudia. Además, canceló la estancia de tres estudiantes que tenían previsto viajar próximamente a Morelos y buscará otros destinos académicos para ellos.

Otros alumnos españoles que actualmente se encuentran en territorio mexicano recibieron la opción de regresar a su país. La medida se limita, por ahora, al programa de intercambio con la universidad morelense.

El caso se suma a otros asesinatos de alumnas de la UAEM registrados durante 2026, situación que ya había ocasionado protestas dentro de la comunidad universitaria. La Fiscalía de Morelos no ha dado a conocer, hasta el momento, la identidad del posible responsable ni avances que permitan establecer con certeza cómo comenzó la agresión.