¿Qué sabemos del caso de los adolescentes de 13, 14 y 15 años que desaparecieron tras su graduación?

Los menores, de 13, 14 y 15 años de edad, fueron vistos por última vez después de asistir a su ceremonia de graduación de secundaria, un hecho que rápidamente encendió las alarmas debido a las circunstancias en las que ocurrió y al contexto de violencia que enfrenta el estado de Jalisco.

Aunque inicialmente surgieron diversas versiones sobre lo que pudo haber sucedido, el caso dio un giro cuando, nueve días después de su desaparición, las familias confirmaron que los tres jóvenes fueron localizados con vida.

No obstante, las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo personas involucradas en su desaparición.

¿Qué fue lo que sucedió?

Los adolescentes fueron identificados como Justin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo. El pasado 30 de junio acudieron a la ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara.

Tras concluir el evento, los tres dejaron de tener contacto con sus familiares, quienes comenzaron a buscarlos y posteriormente presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La desaparición llamó especialmente la atención porque ocurrió apenas unos días después de otro caso similar registrado en Puerto Vallarta, donde tres estudiantes también fueron reportados como desaparecidos y posteriormente encontrados con vida, lo que incrementó la preocupación entre la población jalisciense.

La búsqueda movilizó a familiares y autoridades

Durante los días en que permanecieron desaparecidos, amigos, familiares y vecinos realizaron campañas en redes sociales para difundir las fichas de búsqueda y solicitar cualquier información que ayudara a dar con su paradero.

En un inicio, una de las líneas de investigación contempló la posibilidad de un presunto reclutamiento por parte de grupos delictivos, aunque las autoridades evitaron confirmar esa versión mientras avanzaban las indagatorias.