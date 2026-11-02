¿Qué se sabe de la muerte del DJ estadounidense Juan Atkins, pionero del techno, en hotel de CDMX?

El DJ estadounidense Juan Atkins, considerado el creador de la música techno, fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en el que se hospedaba en la Ciudad de México, debido a una presentación programada entre la noche del 31 de octubre y madrugada del 1 de noviembre.

De acuerdo con lo relatado por su agencia, Atkins se hospedaba en un hotel de la CDMX, pero unas horas antes de su presentación programada en el YuYu Cine Club, fue localizado inconsciente.

Luego de ser localizado inconsciente, el músico y productor fue trasladado a un hospital a recibir atención médica, pero perdió la vida durante el trayecto.

Fue este lunes 2 de noviembre cuando la agencia Greensmith Artists, que representa a Atkins, extendió un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales sobre el fallecimiento del DJ.

“Hay personas cuya contribución a la música puede medirse en discos, actuaciones y en las generaciones a las que inspiraron. Y luego están aquellas cuya presencia se convierte en parte de tu propia vida. Juan Atkins era ambas cosas”, se lee en el mensaje.

Y el mensaje continuó relatando que “durante más tiempo que cualquier otra agencia en su carrera, estuvimos al lado de Juan. Pero, con el paso de los años, nuestra relación fue más allá. Lo que comenzó a través de la música se transformó en un vínculo que ningún contrato podría definir. Juan pasó a ser familia. Era nuestro hermano”.

El emotivo mensaje se centró en el tiempo que la agencia compartió con el DJ estadounidense, y los momentos compartidos.

“Escribimos esto entre lágrimas. No porque nos falten palabras para describir su grandeza, sino porque no podemos imaginar un mundo en el que ya no volveremos a hablar con él”, se lee en el comunicado.

También abordaron planes a futuro, pues en el comunicado se lee que “el miércoles pasado, 28 de octubre, hablamos sobre la Miami Art Week, nuestros planes para 2027 y los años venideros. Queríamos explorar nuevas posibilidades a través de actuaciones en directo, instalaciones, galerías y museos. En Cannes, habíamos empezado a hablar de Techno City, una película sobre su vida”.

El mensaje finaliza con una despedida al músico, con unas emotivas palabras.

“El mundo ha perdido a una de las personas que dieron al techno su sonido, un hombre cuya imaginación cambió el rumbo de la música. Sus hijos han perdido a su padre; nuestros corazones están con ellos y con toda su familia. Nosotros hemos perdido a nuestro hermano. Y al recordar todos los países, toda la música y todos los momentos extraordinarios que tuvimos el privilegio de compartir, nos damos cuenta de cuánto daríamos por algo tan sencillo: Una llamada más. Una risa más. Un día más, un día cualquiera con Juan. Te queremos, hermano. Gracias por formar parte de nuestras vidas”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial del fallecimiento del músico, por lo que se espera que en próximas horas se informen más detalles.