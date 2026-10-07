¿Qué se sabe de la supuesta presencia de cárteles mexicanos en la guerra entre Rusia y Ucrania?

La guerra entre Rusia y Urania continúa activa y en los últimos días ha comenzado a circular un video donde aparecen unos presuntos integrantes de cárteles mexicanos participando en este hecho bélico.

El clip fue compartido hace dos días por una cuenta llamada "Cartel Watch" , en X, en donde aseguran que fueron vistos en bosques ucranianos y estarían ayudando al país contrario.

Al post agregan que mencionan a dos organizaciones criminales en México: Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, del primero mencionan una facción es específico.

Según esta mismo cuenta, "Los Chapitos" y Jalisco sería aliados y por eso hay "elogios" para ambos grupos.

En el video se observaban varios hombres, sin embargo, solo dos hablan en español. Uno empieza "celebrando" la existencia del cártel y el otro prosigue mencionando a la facción.

"- Saliendo de la misión - Pura chapiza y puro Cártel Jalisco cuatro letras"

Después de grabar al resto de los hombres que estaban ahí, el sujeto que tiene el celular menciona "viva México, viva Colombia, viva Panamá".

¿Qué se sabe de este video?

Aunque no hay un lugar exacto o fecha de este hecho, hay notas periodísticas de 2024 señalando que desde ese año la Embajada de Rusia en México acusó a Estados Unidos de reclutar sicarios de cárteles mexicanos y colombianos para llevarlos a la guerra.

Según la información, estos sujetos son sacados de las prisiones en el país norteamericano para enviarlos , su recompensa era que se les prometía una "amnistía total con la esperanza de que nunca regresaran".

Pero esto fue desmentido por la Embajada de Ucrania en México, asegurando que se trataba de una estrategia de propaganda rusa contra ellos.

Además de esto, la presencia de estos supuestos integrantes de "Los Chapitos" y el CJNG se relaciona con el posible "entrenamiento" en estos conflicos y así mejorar el manejo de varias cosas, entre ellos los drones, para los enfrentamientos.