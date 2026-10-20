¿Qué se sabe del estado de salud de César Bono tras supuesta extirpación de un ojo? Esto dijo su hijo

La salud del reconocido actor mexicano César Bono volvió a generar preocupación entre sus seguidores, luego de que durante las últimas horas comenzara a circular información sobre una supuesta complicación médica que le habría provocado la pérdida de uno de sus ojos.

El intérprete, ampliamente recordado por su personaje de Frankie Rivers en la serie Vecinos, se convirtió en tema de conversación durante este inicio de semana, cuando distintos medios de espectáculos difundieron versiones relacionadas con una intervención quirúrgica a la que recientemente se sometió.

¿Qué le ocurrió a César Bono?

La controversia comenzó cuando el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante informó que el actor habría perdido el ojo izquierdo como consecuencia de una cirugía para retirar un tumor.

De acuerdo con aquella primera versión, la intervención médica habría resultado más complicada de lo esperado, por lo que supuestamente habría sido necesario retirar el órgano afectado.

No obstante, horas después, Leonardo Bono, hijo del actor, salió a desmentir públicamente lo ocurrido y aseguró que su padre no había sufrido la pérdida de ningún ojo.

"Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo", expresó Leonardo mediante sus redes sociales.

El mensaje buscó tranquilizar a los seguidores del comediante, además de frenar la difusión de información que, según sus familiares, no reflejaba lo sucedido durante su procedimiento médico.

¿Cuál es el verdadero estado de salud del actor de 'Vecinos'?

Posteriormente, Leonardo Bono ofreció mayores detalles sobre la intervención a la que se sometió su padre, explicando que los médicos únicamente retiraron una pequeña protuberancia que tenía localizada en uno de sus párpados .

Según sus declaraciones durante una entrevista con el programa Hoy, se trató de una cirugía ambulatoria, por lo que el comediante no necesitó permanecer hospitalizado ni atravesar un periodo prolongado de internamiento.

El hijo del artista señaló que, una vez concluido el procedimiento, César Bono pudo regresar a su domicilio, donde continúa recuperándose. Esta aclaración permitió descartar la versión de que el actor había perdido un ojo, aunque también confirmó que efectivamente había sido sometido a una intervención médica.