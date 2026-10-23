¡Que siempre no! Biblioteca de El Nayar no cerrará; notifican decisión tras polémica

Luego de que el Gobierno Municipal de Durango anunciara el cierre de ocho bibliotecas por los gastos que representan y la supuesta baja afluencia de usuarios, uno de estos espacios, ubicado en El Nayar, fue notificado a través del presidente de la Junta Municipal, que no será cerrada, pese a que anteriormente se le había informado que tendría que dejar de funcionar durante este mes.

La decisión se da después de las críticas que recibió Giovanni Rosso Güereca, director del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores, por sus declaraciones sobre los costos de operación y la cantidad de menores que acuden a estos espacios.

El inmueble que alberga la biblioteca, ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, entre Francisco Villa y Francisco I. Madero, a media cuadra de la plaza principal de El Nayar, también funciona como la Presidencia de Junta Municipal y un museo, donde igualmente se realizan talleres y actividades culturales para los habitantes de la localidad. En conjunto representan una alternativa de acceso al aprendizaje, la cultura y el entretenimiento para la comunidad.

CUESTIONAN GASTOS ATRIBUIDOS A LA BIBLIOTECA

Uno de los puntos que ha generado cuestionamientos es la afirmación de Rosso Güereca de que las bibliotecas representan un gasto para el municipio.

De acuerdo con información proporcionada por personas relacionadas con el funcionamiento de la biblioteca de El Nayar, el inmueble se encuentra en comodato, por lo que no se paga renta ni los servicios de agua y electricidad.

Bajo estas condiciones, el único gasto directo que representa la biblioteca es el sueldo de la persona encargada de atenderla.

En cuanto al servicio de Internet, personal del lugar ha llegado a cubrirlo con recursos propios para mantenerlo disponible para los usuarios, de acuerdo con información extraoficial.

Esta situación contrasta con el argumento de los costos de operación que se ha utilizado para justificar la revisión de la permanencia de estos espacios.

NIÑAS Y NIÑOS ACUDEN DIARIAMENTE

Otro de los aspectos que ha generado inconformidad es la cifra de usuarios que, según el funcionario, acuden a las bibliotecas municipales.

Rosso señaló que estos espacios reciben menos de 10 niños al mes, un dato que no coincide con los registros y testimonios de usuarios y personas vinculadas con la biblioteca de El Nayar, quienes aseguran que se recibe esa cantidad pero diariamente.

Los niños suelen llegar después de salir de la escuela y encuentran en la biblioteca un espacio seguro para entretenerse, aprender y realizar actividades.

Además de la consulta de libros, el recinto ofrece dinámicas recreativas y a esto se suman las actividades que se desarrollan en las dos salas de museo del mismo edificio, donde también se imparten talleres que amplían las opciones culturales y de convivencia para los habitantes de la comunidad.

La continuidad de la biblioteca representa un espacio educativo, de entretenimiento y convivencia para sus usuarios, particularmente para las familias que encuentran en este espacio una alternativa gratuita de aprendizaje y esparcimiento.