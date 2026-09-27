¿Qué significan los números en la base de los envases de plástico y cuáles puedes meter al microondas?

Si volteas una botella de agua o un recipiente para guardar comida, probablemente encontrarás un número del 1 al 7 dentro de un triángulo. Es fácil pensar que se trata de una calificación de seguridad, pero su función es otra: identificar el tipo de plástico con el que está hecho el envase.

Conocerlo puede ayudarte a distinguir materiales, aunque no resuelve la pregunta más importante al momento de recalentar la comida: ¿puede ese recipiente entrar al microondas? Para saberlo, necesitas revisar las instrucciones del fabricante o buscar la leyenda “apto para microondas”.

¿Qué indica cada número?

El 1 corresponde al PET, utilizado comúnmente en botellas de agua y refresco. El 2 identifica al polietileno de alta densidad, presente en algunos envases de leche y otros productos. El 3 es PVC, que puede encontrarse en ciertos empaques y películas plásticas.

El 4 corresponde al polietileno de baja densidad, frecuente en bolsas y envolturas flexibles. El 5 es polipropileno, material con el que se fabrican muchos recipientes para guardar comida, tapas y envases de yogur.

El 6 identifica al poliestireno, material del que se elabora el unicel usado en algunos vasos y recipientes para llevar. Finalmente, el 7 agrupa otros tipos de plástico que no entran en las categorías anteriores; no todos tienen la misma composición.

Estos números identifican materiales, no forman una escala en la que el 1 sea el más seguro y el 7 el más peligroso. Tampoco garantizan que un envase pueda usarse para guardar cualquier alimento o someterse al calor.

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Entonces, ¿cuáles pueden ir al microondas?

La respuesta depende del recipiente específico, no solo del número que lleva en la base. Aunque el polipropileno, marcado con el 5, se utiliza en muchos recipientes para comida, eso no significa que todos los envases con ese número sean aptos para recalentar. Un vasito de yogur, por ejemplo, pudo haberse fabricado para contener alimentos fríos y no para soportar el calor del microondas.

La recomendación es buscar la leyenda “apto para microondas” o el símbolo indicado por el fabricante. Si el recipiente no tiene esa información, lo mejor es pasar la comida a uno de vidrio o cerámica que sí pueda utilizarse en ese aparato. Haz lo mismo con la comida que viene en envases desechables, incluidos los de unicel, cuando no indiquen expresamente que sirven para calentarse.

¿Hay que tirar los envases con 3, 6 o 7?

No necesariamente. Una recomendación que circula sobre estos números advierte de posibles sustancias presentes en ciertos plásticos, pero el código por sí solo no permite saber qué contiene un envase particular ni obliga a desecharlo. En el caso del 7, por ejemplo, se agrupan distintos materiales: algunos pueden contener bisfenol A y otros no.

Lo que sí conviene reemplazar son los recipientes reutilizables agrietados, deformados o con rayas profundas que dificulten su limpieza. Y si tienes dudas sobre si uno resiste el calor, no lo uses para recalentar alimentos.

En pocas palabras: el número te dice de qué plástico está hecho el envase. La indicación para saber si puede entrar al microondas debes buscarla por separado.