¿Qué significan los símbolos de las etiquetas de ropa? Así puedes evitar arruinar tus prendas

Una playera que encoge, un pantalón que pierde color o una blusa marcada por la plancha pueden tener algo en común: haber pasado por alto las instrucciones de su etiqueta. Esos pequeños dibujos que suelen quedar escondidos dentro de la ropa contienen información para evitar daños durante su limpieza.

No basta con separar las prendas blancas de las de color. También es necesario saber qué temperatura soportan, si admiten blanqueadores y cómo deben secarse.

En México, la NOM-004-SE-2021 establece que las instrucciones de cuidado y conservación deben presentarse mediante leyendas breves y claras o símbolos. Estos últimos se agrupan en cinco categorías: lavado, blanqueado, secado, planchado y limpieza profesional.

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La cubeta: cómo lavar la prenda

El dibujo de un recipiente con agua indica las condiciones de lavado. Si contiene un número, como 30 o 40, señala la temperatura máxima del agua en grados Celsius, no el tiempo que debe durar el ciclo.

Una línea debajo pide un proceso suave; dos líneas indican uno muy suave, con menor acción mecánica. No basta con bajar la temperatura: también importa elegir el programa adecuado.

Si aparece una mano dentro del recipiente, corresponde al lavado a mano. Cuando la cubeta está tachada, la prenda no debe lavarse con agua; revisa las demás instrucciones para conocer el tratamiento permitido.

El triángulo: cuidado con el cloro

Este símbolo indica si puedes utilizar blanqueadores:

Triángulo vacío: permite blanqueadores con cloro o con oxígeno.

Triángulo con dos líneas diagonales: únicamente admite blanqueadores con oxígeno, sin cloro.

Triángulo tachado: no permite blanqueadores.

Por eso, que una prenda sea blanca no significa que puedas agregarle cloro sin revisar primero su etiqueta.

El cuadrado: cómo secarla

Un cuadrado con un círculo dentro se refiere a la secadora. Un punto indica secado a baja temperatura; dos puntos permiten temperatura normal. Si el conjunto está tachado, no debes utilizar secadora.

Para el secado natural, una línea horizontal dentro del cuadrado indica que la prenda debe colocarse extendida; una línea vertical corresponde al secado colgado. Una línea diagonal en la esquina señala que debe secarse a la sombra.

La plancha: cuánto calor soporta

Los puntos dentro de la plancha indican el nivel de temperatura permitido: uno corresponde a baja, dos a moderada y tres a alta.

Una plancha tachada significa que no debes planchar la prenda. También revisa las restricciones sobre vapor: que una tela admita calor no significa que tolere cualquier tratamiento.

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El círculo: instrucciones para la tintorería

El círculo identifica los tratamientos de limpieza profesional. Las letras que aparecen dentro, como P, F o W, orientan al especialista sobre los procesos permitidos.

No significan que puedas aplicar solventes o reproducir esos tratamientos en casa.

La regla general es sencilla: un símbolo tachado prohíbe el tratamiento que representa. Antes de cortar la etiqueta, toma una fotografía; conservar esas indicaciones puede evitar que la siguiente lavada sea la última de tu prenda favorita.