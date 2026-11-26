La reciente captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, considerado uno de los principales líderes criminales de Sinaloa, no solo generó movilizaciones y hechos violentos en distintos municipios del estado, sino que también dejó algunas dudas sobre el desarrollo del operativo y el personal que participó.

Una de las preguntas surgió luego de la difusión de un video de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en el que se observa a un militar que acompañó al presunto narcotraficante en su traslado a la Ciudad de México. En su uniforme se distinguían las letras “TSO”, lo que despertó dudas sobre su procedencia y la posibilidad de fuera un elemento extranjero.

Tras los cuestionamientos, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, se pronunció sobre el tema durante la Mañanera del Pueblo de este pasado martes.

¿Qué significan las siglas ‘TSO’ del militar?

El general Trevilla fue interrogado sobre la identificación que aparecía en el uniforme del elemento que escoltó a Meza Flores, luego de las imágenes comenzaran a circular y surgieran versiones sobre una posible relación con personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

La duda tomó relevancia porque las siglas TSO se utilizan en Estados Unidos para identificar a oficiales de tácticas especiales, pertenecientes a unidades especializadas en operaciones aéreas y de combate.

Sin embargo, el funcionario federal descartó que agentes de ese país hubieran intervenido drectamente en las acciones militares que permitieron detener al presunto líder criminal.

El general de la Defensa agregó que en realidad las siglas TSO corresponden a los “Técnicos en Sistemas Operativos”, de las fuerzas mexicanas.

Así fue el operativo para detener a ‘El Chapo Isidro’

Fue el pasado viernes 20 de noviembre cuando se realizó el operativo en Guasave, Sinaloa, en el que se logró la detención de “El Chapo Isidro”, mediante un despliegue que autoridades denominaron Operación Centella.

De acuerdo con la información que dio Trevilla, las labores de inteligencia se extendieron durante aproximadamente tres meses y contaron con intercambio de información entre México y Estados Unidos.

Como parte de la colaboración, se solicitó apoyo para realizar sobrevuelos con drones que permitieran obtener información sobre los movimientos del objetivo.

Una vez identificado el domicilio donde se encontraba, las fuerzas mexicanas desplegaron a 361 elementos del Ejército, incluidos 47 integrantes de las Fuerzas Especiales, además de 14 aeronaves.

La intervención se desarrolló en distintas etapas, desde la llegada del personal hasta el aseguramiento del detenido y su evacuación.

Este operativo provocó una reacción violenta en algunos puntos de Sinaloa, dejando un saldo final de varios detenidos, 16 presuntos criminales abatidos, cuatro militares fallecidos y otros 10 elementos lesionados.