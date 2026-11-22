Cuenta un viejo dicho soviético que “primero rompemos los huevos y después nos ponemos a buscar el sartén”. En México tenemos la mala costumbre de precipitarnos con los deseos sin dedicarnos a construir la posibilidad de alcanzarlos. Lo lógico sería comenzar por planear, invertir, construir para luego empezar a ver los dividendos de esa manera de proceder. Pero esa no es nuestra manera natural y por eso rara vez cosechamos resultados que beneficien a toda la población y avancen el desarrollo del país.

Pasado el primer tercio del presente sexenio, mis preocupaciones se concentran en qué es lo que seguirá. Comienzo por algunas observaciones que he tenido a lo largo del tiempo para la semana próxima especular sobre el momento actual y lo que podría venir.

Me ha tocado observar varias etapas y formas de gobernar (o mal gobernar) al país. La primera etapa, la del PRI “duro”, mostraba a un país que avanzaba de manera sistemática: muchas fábricas, comercio activo, las ciudades parecían prosperar, la educación lograba su cometido y la movilidad social era real, en tanto que el gobierno era algo distante y en cierta forma intimidante, pero efectivo en el sentido de preservar la seguridad de la población, crear condiciones para el progreso económico y mantener relaciones con el resto del mundo. El movimiento estudiantil aturdió esa sensación de paz y prosperidad, pero no alteró el camino de manera inmediata.

La respuesta vendría en el sexenio de Echeverría en la forma de un gasto público exacerbado, una retórica incontenible y un rápido desquiciamiento de la sensación de estabilidad con el rápido ascenso de los precios, la eventual devaluación del peso frente al dólar y el descubrimiento de vastos yacimientos petroleros que dieron rienda suelta a más gasto público, un creciente endeudamiento en moneda extranjera, más inflación y una crisis financiera como la que México nunca había vivido. Atrás había quedado el mundo de la paz y la estabilidad priistas para inaugurar la era de las crisis. Ahí también acabó la era de la política como condición necesaria para la estabilidad.

Dos presidencias, encabezadas por Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, se caracterizaron por el manejo de crisis financieras y fiscales y la sedimentación de un nuevo modelo de desarrollo, acorde con las características de un mundo cambiante que integraba los procesos productivos a lo largo y ancho del mundo. Ambas administraciones comenzaron con grandes planes para acabar teniendo que lidiar con crisis que lo absorbían todo. A pesar de ello, ambas dejaron un sólido legado de estabilidad económica y una plataforma para el desarrollo económico y político, respectivamente.

Carlos Salinas convirtió la plataforma que heredó en una cabal transformación de la economía del país, las relaciones económicas de México con el mundo, especialmente con Estados Unidos, y enfocó al país hacia el futuro. Una gran visión que no siempre empató con el manejo de los asuntos cotidianos, pero que sin duda representó la mayor transformación que el país ha experimentado desde el fin de la era revolucionaria.

Luego vinieron dos presidentes ignorantes e incompetentes, Fox y Peña Nieto, que desperdiciaron la gran oportunidad que tuvieron en sus manos para afianzar la democracia mexicana y acelerar el desarrollo económico, respectivamente. Fox pudo (y debió) haber sido el Adolfo Suárez-Felipe González mexicano, pero eso habría equivalido a pedirle peras al olmo, en tanto que Peña no entendió el momento político, por qué había ganado o cuál era su reto. No sólo fueron oportunidades perdidas, sino una catástrofe para el país, porque abrieron la puerta para la restauración, también fallida, que seguiría.

Calderón fue un presidente serio y responsable que comprendió su momento histórico, pero fue rebasado por sus propias fobias, retornando al país al partido que aborrecía.

López Obrador fue exactamente lo opuesto a Salinas y los presidentes reformadores de fines del siglo pasado. En lugar de pensar en el futuro, como ilustró su ridícula promoción de un trapiche, se abocó a retroceder, ignorar al mundo, saturar al gobierno de gasto, obligaciones y pasivos de largo plazo, sin generar ninguna fuente de riqueza u oportunidades para el desarrollo del país y de la ciudadanía. Un proyecto político sin la menor pretensión de mejorar la calidad de vida de la población, creó dependientes, trató al crimen organizado como un actor político meritorio de participación legítima en todos los ámbitos de la vida nacional y facilitó (de hecho, favoreció) una creciente corrupción, cancelando toda transparencia legal o política. En lugar de construir, sentó las bases para un declive acelerado al eliminar las de por sí precarias estructuras institucionales con que contaba el país. Como Fox, pudo haber sido el presidente transformador que México requería, pero acabó siendo un autócrata dedicado exclusivamente al poder.

Ciclos destructivos que explican el momento que vivimos y que no ofrecen salidas fáciles, pero que las requiere antes de que la parálisis, el descontento, la corrupción y las finanzas gubernamentales le ganen al gobierno actual.

Refiriéndose a la revolución rusa, Alexander Kaun escribió que “uno no tiene que ser un profeta para prever que el orden actual tendrá que cambiar”.