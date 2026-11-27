Momentos de preocupación vivieron los integrantes de una familia del fraccionamiento Huizache I, en la ciudad de Durango, luego de que una niña saliera de su domicilio y desconocieran su paradero.

Fue alrededor de las 11:00 horas de este jueves cuando se recibió una llamada al número de emergencias, mediante la cual el abuelo de la pequeña solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad.

La menor, identificada con las iniciales A.M.L.M., de cuatro años de edad, había salido de una vivienda ubicada en el andador Nohpat, cerca del andador Chichén Itzá.

Tras recibir el reporte, elementos policiales establecieron comunicación con el abuelo, quien les informó que la pequeña ya había sido localizada y se encontraba bajo resguardo de las autoridades municipales.

Los agentes se trasladaron a las instalaciones de la Estación Central de Seguridad Pública, ubicada sobre la carretera a México, donde corroboraron la presencia de la niña.

Personal del área de Trabajo Social informó que ya se había establecido comunicación con los familiares de la menor y que su madre acudiría a las instalaciones para recibirla.

La pequeña se encontraba en buenas condiciones y, de acuerdo con la información recabada por las autoridades, no fue víctima de algún delito durante el tiempo que permaneció fuera de su domicilio.