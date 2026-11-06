¡Qué susto! Niño de tres años sale de su casa a medianoche, en Durango

Momentos de angustia vivió una familia durante los primeros minutos de este viernes, luego de que un niño de apenas tres años de edad saliera de su domicilio sin que sus familiares se percataran, en la colonia Armando del Castillo Franco, de la ciudad de Durango, lo que provocó su búsqueda y un reporte al número de emergencias 911.

El pequeño fue identificado con las iniciales I.E.B., de tres años de edad, quien se encontraba en una vivienda ubicada sobre la calle Parque Guadiana, cerca de su cruce con Parque Chapultepec, de donde salió sin que los adultos que estaban en el inmueble se dieran cuenta de lo sucedido.

Fue alrededor de las 00:15 horas del viernes 6 de noviembre cuando su abuela, identificada como Rosa Amelia, solicitó el apoyo de las autoridades, al señalar que desde aproximadamente una hora antes desconocían el paradero de su nieto, situación que generó preocupación entre los integrantes de la familia.

De acuerdo con las características proporcionadas durante el reporte, el menor es de tez clara, complexión delgada, cabello largo, lacio y castaño claro, además de ojos pequeños de color café. Al momento de salir de su vivienda vestía pantalón deportivo negro y prendas en tonos azul marino y azul cielo, datos que fueron proporcionados para facilitar su identificación.

Tras recibirse el llamado de auxilio, personal del área de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Durango dio seguimiento al caso; sin embargo, al establecer comunicación con el C5, se informó que el pequeño ya había sido localizado por sus familiares, prácticamente al mismo tiempo en que se realizó el reporte, por lo que se encontraba nuevamente bajo el cuidado de sus padres.

Posteriormente, los agentes establecieron contacto telefónico con la abuela del menor, quien confirmó que el menor estaba bien y que la situación había quedado resuelta, por lo que solicitó dar por concluido el reporte. De esta manera, el incidente terminó únicamente en un fuerte susto para la familia, que logró recuperar al pequeño sano y salvo.