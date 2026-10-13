¿Qué tan fuertes serán las lluvias en Durango HOY martes 13 de octubre? Esto dice el pronóstico

Mientras el huracán “Simón” avanza por el Pacífico mexicano y comienza a debilitarse. Sin embargo, las precipitaciones de diversa intensidad continúan registrándose en algunos estados, pronóstico que continúa vigente para ciertas zonas. ¿Qué se espera en Durango HOY martes 13 de octubre? Esto indica el reporte

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 13 de octubre, el huracán “Simón” permanecerá cerca de las costas de Nayarit y Sinaloa, donde ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, además de vientos intensos y oleaje elevado. Asimismo, se pronostican lluvias puntuales fuertes en algunas zonas de Jalisco.

Por otra parte, el frente frío 2, en combinación con una vaguada en altura y un canal de baja presión sobre el noroeste y norte del país, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Estos sistemas también propiciarán vientos fuertes en dichas regiones, mientras que la masa de aire polar que impulsa al frente provocará un descenso de las temperaturas en gran parte de la península de Baja California y el noroeste de México.

A su vez, la presencia de canales de baja presión en el interior del territorio nacional, junto con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y condiciones de inestabilidad atmosférica en el sureste, generará lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en zonas de Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Veracruz.

También se esperan chubascos, con posibles descargas eléctricas, en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, la onda tropical 43 fue absorbida por una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o de convertirse en un posible ciclón tropical.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la mañana de este martes se espera un ambiente fresco en gran parte de Durango, con temperaturas frías en zonas serranas, donde los valores mínimos oscilarían entre los 0 y 5 grados centígrados.

Por la tarde, las condiciones cambiarán a un ambiente cálido a caluroso, con cielo de medio nublado a nublado, como parte del pronóstico para la Mesa del Norte.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte y oeste de Durango. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Respecto al viento, se pronostican velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Pronóstico para la ciudad de Durango

El SMN indica que para este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 15 grados centígrados, dejando una mañana fresca en la capital.

Conforme avancen las horas, el termómetro subirá de manera considerable, alcanzando una máxima de hasta 28 grados centígrados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

A diferencia de días pasados, se prevé que este martes el cielo se mantenga despejado hasta alrededor de las 14:00 horas, para luego pasar a ser nublado y con probabilidad de lluvias ligeras a partir de las 15:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h.