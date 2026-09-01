¿Qué ver en Netflix? Estos son los estrenos más esperados de septiembre 2026
Netflix se ha convertido en una de las plataformas más vistas a nivel mundial, pues sus contenidos varidos han logrado que muchos usuarios se mantenga fieles a los estrenos de cada año y mes.
Para este septiembre no será la excepción, pues la empresa ya ha compartido las series, películas y documentales que tendrá en su catálogo para Latinoamérica.
Los contenidos van desde historias de amor y desamor, hasta realitys que podrán a prueba las condiciones físcas de los competidores.
También, la nostalgia vuelve con algunas películas que fueron creadas hace años y Netflix ha decidido traerlas para disfrutarlas de nuevo.
Lo más esperado
Para los amantes de estos contenidos, la lista es larga, pero también entretenida porque se tendrán historias como:
Mal de Amores
Basa en la novela de la escritora mexicana Ángeles Mastretta, habla sobre una mujer que quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a un dilema: amar a dos hombres, pero sin renunciar a su propio sueño de estudiar medicina.
Estreno: 2 de septiembre
Habilidad física 100: México
Un reality que pondrá a 100 mexicanos, entre celebridades, famosos, atletas reconocidos, a retarse en actividades físicas y agotadoras.
Estreno: 16 de septiembre
Monstruo: La historia de Lizzie Borden
Rescontruye un famoso caso de 1892 en Massachusetts, donde Andrew y Abby Borden fueron asesinados con un hacha y su hija, Lizzie, se convierte en la principal sospechosa.
Estreno: 17 de septiembre
Wonka: El Boleto Dorado
Un reality en donde varios jugadores ingresará a una fábrica de chocolate inspirada en la película de Wonka. En este lugar tendrá que efrentarse a varios juegos, pruebas y tentaciones impredecibles.
Estreno: 23 de septiembre
Mis muertos tristes
Presenta a una médica jubilada que puede ver a los muertos, mientras intenta procesar la muerte de su madre y sus propias "cuentas pendientes". A eto se suman otras situaciones, como la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes.
Esto desata un fenómeno extraño que rompe el frágil equilibrio entre vivo ys muertos, lo que ha generado una gran carga en Ema. Cuando ella empieza a expandirse por to el barrio, los muertos empiezan a hacerse presentes y no podrá escapacar de ellos.
Estreno: 24 de septiembre
Una película de miedo Scary Movie 2
Dos sacerdotes, un grupo de estudiantes y un profesor son seducidos y aterrorizados por un travieso espíritu que pone una mansión embrujada de cabeza.
Estreno: 4 de septiembre
Los pequeños traviesos
¡Un clásico! Es una comedia para niños inspirada en la clásica serie de Hal Roach, un grupo de diablillos hacen travesuras en su pueblo.
Estreno: 4 de septiembre
Viaje a las estrellas (de la I a la VI)
El imperturbable capitán James T. Kirk dirige a la tripulación intergaláctica de la nave Enterprise en esta serie pionera de exploración de la profundidades del espacio.
Estreno: 11 de septiembre
Barbie en El Cascanueces
Barbie interpreta a Clara, quien se hace amiga de un cascanueces que cobra vida. Pero cuando el Rey Ratón encoge a los dos amigos, solo la princesa Ciruela podrá romper el hechizo.
Estreno: 14 de septiembre
La momia (las tres películas)
Un equipo de arqueólogos resucitan una momia de espíritu maligno, ahora les toca el turno a un aventurero y a un torpe egiptólogo de deshacerse del terrible demonio.
Estreno: 27 de septiembre
Fito Paez: El mundo cabe en una canción
Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos.
Estreno: 3 de septiembre