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¿Qué ver en Netflix? Estos son los estrenos más esperados de septiembre 2026

¡Nuevos contenidos! Si no tienes plan para este fin de semana, puedes empezar con estos estrenos.

¿Qué ver en Netflix? Estos son los estrenos más esperados de septiembre 2026

¿Qué ver en Netflix? Estos son los estrenos más esperados de septiembre 2026

FERNANDA GALARZA
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Netflix se ha convertido en una de las plataformas más vistas a nivel mundial, pues sus contenidos varidos han logrado que muchos usuarios se mantenga fieles a los estrenos de cada año y mes. 

Para este septiembre no será la excepción, pues la empresa ya ha compartido las series, películas y documentales que tendrá en su catálogo para Latinoamérica. 

Los contenidos van desde historias de amor y desamor, hasta realitys que podrán a prueba las condiciones físcas de los competidores. 

También, la nostalgia vuelve con algunas películas que fueron creadas hace años y Netflix ha decidido traerlas para disfrutarlas de nuevo.

Lo más esperado


Para los amantes de estos contenidos, la lista es larga, pero también entretenida porque se tendrán historias como:


Mal de Amores


Basa en la novela de la escritora mexicana Ángeles Mastretta, habla sobre una mujer que quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a un dilema: amar a dos hombres, pero sin renunciar a su propio sueño de estudiar medicina.


Estreno: 2 de septiembre



Habilidad física 100: México


Un reality que pondrá a 100 mexicanos, entre celebridades, famosos, atletas reconocidos, a retarse en actividades físicas y agotadoras.


Estreno: 16 de septiembre



Monstruo: La historia de Lizzie Borden


Rescontruye un famoso caso de 1892 en Massachusetts, donde Andrew y Abby Borden fueron asesinados con un hacha y su hija, Lizzie, se convierte en la principal sospechosa.


Estreno: 17 de septiembre


Wonka: El Boleto Dorado


Un reality en donde varios jugadores ingresará a una fábrica de chocolate inspirada en la película de Wonka. En este lugar tendrá que efrentarse a varios juegos, pruebas y tentaciones impredecibles.


Estreno: 23 de septiembre


Mis muertos tristes


Presenta a una médica jubilada que puede ver a los muertos, mientras intenta procesar la muerte de su madre y sus propias "cuentas pendientes". A eto se suman otras situaciones, como la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes.


Esto desata un fenómeno extraño que rompe el frágil equilibrio entre vivo ys muertos, lo que ha generado una gran carga en Ema. Cuando ella empieza a expandirse por to el barrio, los muertos empiezan a hacerse presentes y no podrá escapacar de ellos.


Estreno: 24 de septiembre


Una película de miedo Scary Movie 2


Dos sacerdotes, un grupo de estudiantes y un profesor son seducidos y aterrorizados por un travieso espíritu que pone una mansión embrujada de cabeza.


Estreno: 4 de septiembre


Los pequeños traviesos


¡Un clásico! Es una comedia para niños inspirada en la clásica serie de Hal Roach, un grupo de diablillos hacen travesuras en su pueblo.


Estreno: 4 de septiembre



Viaje a las estrellas (de la I a la VI)


El imperturbable capitán James T. Kirk dirige a la tripulación intergaláctica de la nave Enterprise en esta serie pionera de exploración de la profundidades del espacio.


Estreno: 11 de septiembre


Barbie en El Cascanueces


Barbie interpreta a Clara, quien se hace amiga de un cascanueces que cobra vida. Pero cuando el Rey Ratón encoge a los dos amigos, solo la princesa Ciruela podrá romper el hechizo.


Estreno: 14 de septiembre



La momia (las tres películas)


Un equipo de arqueólogos resucitan una momia de espíritu maligno, ahora les toca el turno a un aventurero y a un torpe egiptólogo de deshacerse del terrible demonio.


Estreno: 27 de septiembre


Fito Paez: El mundo cabe en una canción


Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. 


Estreno: 3 de septiembre



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Netflix estrenos septiembre septiembre, película, tendrá, Netflix

               

                
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