¿Qué ver en Netflix? Estos son los estrenos más esperados de septiembre 2026

Netflix se ha convertido en una de las plataformas más vistas a nivel mundial, pues sus contenidos varidos han logrado que muchos usuarios se mantenga fieles a los estrenos de cada año y mes.

Para este septiembre no será la excepción, pues la empresa ya ha compartido las series, películas y documentales que tendrá en su catálogo para Latinoamérica.

Los contenidos van desde historias de amor y desamor, hasta realitys que podrán a prueba las condiciones físcas de los competidores.

También, la nostalgia vuelve con algunas películas que fueron creadas hace años y Netflix ha decidido traerlas para disfrutarlas de nuevo.

Lo más esperado

Para los amantes de estos contenidos, la lista es larga, pero también entretenida porque se tendrán historias como:

Mal de Amores

Basa en la novela de la escritora mexicana Ángeles Mastretta, habla sobre una mujer que quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a un dilema: amar a dos hombres, pero sin renunciar a su propio sueño de estudiar medicina.

Estreno: 2 de septiembre

Habilidad física 100: México

Un reality que pondrá a 100 mexicanos, entre celebridades, famosos, atletas reconocidos, a retarse en actividades físicas y agotadoras.

Estreno: 16 de septiembre

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Rescontruye un famoso caso de 1892 en Massachusetts, donde Andrew y Abby Borden fueron asesinados con un hacha y su hija, Lizzie, se convierte en la principal sospechosa.

Estreno: 17 de septiembre

Wonka: El Boleto Dorado

Un reality en donde varios jugadores ingresará a una fábrica de chocolate inspirada en la película de Wonka. En este lugar tendrá que efrentarse a varios juegos, pruebas y tentaciones impredecibles.

Estreno: 23 de septiembre

Mis muertos tristes

Presenta a una médica jubilada que puede ver a los muertos, mientras intenta procesar la muerte de su madre y sus propias "cuentas pendientes". A eto se suman otras situaciones, como la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes.

Esto desata un fenómeno extraño que rompe el frágil equilibrio entre vivo ys muertos, lo que ha generado una gran carga en Ema. Cuando ella empieza a expandirse por to el barrio, los muertos empiezan a hacerse presentes y no podrá escapacar de ellos.

Estreno: 24 de septiembre

Una película de miedo Scary Movie 2

Dos sacerdotes, un grupo de estudiantes y un profesor son seducidos y aterrorizados por un travieso espíritu que pone una mansión embrujada de cabeza.

Estreno: 4 de septiembre

Los pequeños traviesos

¡Un clásico! Es una comedia para niños inspirada en la clásica serie de Hal Roach, un grupo de diablillos hacen travesuras en su pueblo.

Estreno: 4 de septiembre

Viaje a las estrellas (de la I a la VI)

El imperturbable capitán James T. Kirk dirige a la tripulación intergaláctica de la nave Enterprise en esta serie pionera de exploración de la profundidades del espacio.

Estreno: 11 de septiembre

Barbie en El Cascanueces

Barbie interpreta a Clara, quien se hace amiga de un cascanueces que cobra vida. Pero cuando el Rey Ratón encoge a los dos amigos, solo la princesa Ciruela podrá romper el hechizo.

Estreno: 14 de septiembre

La momia (las tres películas)

Un equipo de arqueólogos resucitan una momia de espíritu maligno, ahora les toca el turno a un aventurero y a un torpe egiptólogo de deshacerse del terrible demonio.

Estreno: 27 de septiembre

Fito Paez: El mundo cabe en una canción

Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos.