¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!

El 20 de enero de 2025, hace año y medio, Donald Trump juró por segunda vez como presidente de Estados Unidos. De esa jornada lo que más llamó la atención en nuestro país fue que en su discurso inaugural Trump anunció que ese día había firmado varias órdenes ejecutivas que llamó "históricas".

Una de esas órdenes fue para declarar "a los cárteles (de la droga) como organizaciones terroristas", lo cual antes, por razones tanto de orden jurídico como político, no había hecho ese país.

Lo curioso del caso es que en ese discurso inaugural Trump, a pesar de la referencia explícita que hizo de cómo los cárteles mexicanos controlan mediante "asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal (de droga) a través de la frontera de Estados Unidos", sorpresivamente se abstuvo de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Sólo declaró como tales al llamado "Tren de Aragua", de Venezuela, y al "Mara Salvatrucha" de El Salvador.

De manera especulativa, se puede suponer que como deferencia al gobierno mexicano, la nueva administración norteamericana le hizo saber con anticipación a la mexicana tanto el contenido de ese pasaje del discurso inaugural de Trump como de la citada orden ejecutiva. Probablemente algo se negoció o se estaba negociando para no incluir en esa ocasión a los cárteles mexicanos.

En esa misma línea, es dable suponer que al final no hubo acuerdo o de haberlo habido el gobierno mexicano lo incumplió. El hecho es que, aparentemente agotada la paciencia de los estadounidenses, finalmente el 20 de febrero, justo un mes después de la toma de posesión de Trump, el Departamento de Estado emitió una Hoja Informativa oficial para declarar "como organizaciones terroristas (FTO) y terroristas globales especialmente designados" a la siguiente media docena de cárteles mexicanos: De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, Nueva Familia Michoacana, del Golfo y Cárteles Unidos.

Conforme a la legislación de EUA, a partir del 20 de febrero de 2025 ha quedado jurídicamente legalizado el trabajo de inteligencia, combate -incluso armado- y la aniquilación, donde quiera que se encuentren, de esas organizaciones mexicanas declaradas terroristas. El asunto es grave.

Desde esa fecha, un periodista de investigación del equipo de Ciro Gómez Leyva se dio a la tarea de rastrear en declaraciones, órdenes y reportes institucionales estadounidenses, las veces que se ha hecho referencia a la posible intervención de ese país en el nuestro en contra de los cárteles que aquí operan.

Encontró que entre el 13 de marzo de 2025 y el 18 de junio de 2026, han sido nada menos que 27 las declaraciones en torno al punto.

Las fuentes de esas declaraciones han sido como sigue: 8 directamente hechas por Donald Trump, 8 las encontró en documentos y reportes institucionales, 4 corresponden al secretario de Estado Marco Rubio y 2 al vicepresidente J.D. Vance, y 1 a cada uno de los siguientes personajes: Pete Hegseth (secretario de Guerra), Tom Homan, Ronald Johnson (embajador en México), Gregory Guillot y Karoline Leavit-Stephen Miller. Suman: 27.

Según las resume el periodista, algunas de esas declaraciones han sido del tenor siguiente: 1. Preguntado Trump si apoyaría ataques terrestres en México, dijo: "Por mi está bien; lo que tengamos que hacer para detener las drogas" (17 de noviembre de 2025); 2. El mismo Trump declaró: "vamos a empezar a golpear por tierra" a "los cárteles que están dirigiendo México" (9 de enero de 2026) y 3. el mismo Trump en el G7 dijo que EUA se concentraría en el tráfico terrestre y afirmó que México "perdió el control" y que los cárteles controlan totalmente al país (17 de junio de 2026).

Y un día después, el pasado 18 de junio, JD Vance declaró que EUA "tomaría una acción militar" si fuera necesario y que sobre ello "se reserva ese derecho".

La insistencia de EUA es mucha, tanta como el desdén de su interlocutor. Lo que seguramente más ha irritado al gobierno de Trump es el incumplimiento del Tratado de Extradición para proteger a narcopolíticos. Que nadie se sorprenda si en cualquier momento aparece el lobo.