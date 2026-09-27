Querétaro rompe pronósticos en este Apertura 2026: el proyecto que sacude a toda la Liga MX

El triunfo por 0-2 sobre las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron, correspondiente a la décima jornada del Apertura 2026, representó el punto de inflexión definitivo para el Querétaro. Los goles anotados por Alí Ávila al minuto 11 y por Mateo Coronel al 67, tras un brillante contragolpe orquestado por el uruguayo Enzo Giménez, confirmaron que el momento queretano no es casualidad, sino el fruto de un esquema táctico rigurosamente ejecutado por el técnico chileno Esteban González.

Con este resultado, los Gallos Blancos alcanzaron 17 unidades en la tabla general tras nueve partidos disputados, afianzándose en puestos de clasificación directa a la liguilla. Esta cosecha de puntos desafía drásticamente los pronósticos iniciales de la prensa, que ubicaban al plantel en la parte baja. Hoy, la plantilla supera su límite presupuestal dentro de la Liga MX, consolidando un modelo sumamente eficiente que desarma a proyectos de mayor envergadura económica.

Números positivos extraordinarios

La clave principal del éxito radica en su extraordinario rendimiento como visitante, donde registran cuatro victorias fuera del Estadio Corregidora. Además de imponerse con autoridad en Zapopan, el cuadro plumífero venció a Pachuca (1-2) en el Estadio Hidalgo, Atlas (1-3) en el Jalisco y Tijuana (0-1) en el Estadio Caliente, sumando también un valioso empate sin goles ante Pumas en Ciudad Universitaria.

En el ámbito defensivo, la labor del guardameta Guillermo Allison ha sido determinante para sostener el cero en momentos críticos. Protegido por una zaga sólida integrada por Lucas Abascia, Diego Antonio Reyes, Bayron Duarte y Daniel Parra, el arco albinegro resiste la presión rival. En la contención, Santiago Homenchenko y Carlo Adriano brindan el equilibrio necesario para neutralizar la generación ofensiva del contrincante.

¿Podrán mantener el nivel?

El andar albinegro incluye triunfos valiosos en condición de local, resaltando la victoria de 3-2 sobre Tigres UANL y la igualdad 1-1 frente a León. Aun en sus escasas derrotas ante América (0-1) y Toluca (1-2), el equipo compitió con disciplina hasta el pitazo final, demostrando un temple táctico que valida la regularidad conseguida a lo largo de este certamen.

Rumbo al receso por la Fecha FIFA previo a medirse al Atlante en la siguiente jornada, Querétaro deja de ser una revelación fortuita para asentarse como un contendiente serio. Con el ímpetu atacante de Ávila y Coronel, sumado a la visión de Giménez, los Gallos Blancos construyeron un argumento futbolístico firme que sustenta sus aspiraciones en el Apertura 2026.