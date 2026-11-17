Los amantes de lo ajeno aprovecharon la ausencia de los habitantes de una vivienda del fraccionamiento Barcelona, en la ciudad de Durango, para ingresar al inmueble y apoderarse de diferentes artículos.

El robo quedó al descubierto durante la tarde de este lunes 16 de noviembre, en una casa habitación ubicada sobre la calle Tarragona, del mencionado asentamiento.

Fue alrededor de las 15:15 horas cuando Evelin solicitó la intervención de las autoridades, luego de detectar daños en diferentes puntos del inmueble.

De acuerdo con lo manifestado por la reportante, quienes ingresaron a la vivienda quebraron vidrios y forzaron las cerraduras para conseguir acceso al interior de la propiedad.

Entre los objetos que hasta ese momento había identificado como robados se encontraban un televisor y una hielera, aunque todavía no revisaba la totalidad de sus pertenencias.

La afectada señaló que había preferido no mover los objetos que permanecían dentro de la vivienda, por lo que el monto total de lo sustraído aún estaba por determinarse.