¿Quién era Carlos Beltrán, el exasesor de Rocha Moya que fue hallado en una fosa clandestina?

Los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exasesor político del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron identificados en una fosa clandestina localizada en San José del Cabo, Baja California Sur, luego de varias semanas de investigaciones y estudios forenses.

La identificación fue posible mediante pruebas de genética forense, después de que especialistas obtuvieran el perfil genético de los restos y lo compararan con las muestras disponibles en las bases de datos de las autoridades.

¿Quién era Carlos Alberto Beltrán Olmeda?

Beltrán Olmeda desarrolló parte importante de su trayectoria profesional como asesor de diferentes figuras políticas del noroeste de México.

De acuerdo con información curricular disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2021 y febrero de 2022 trabajó como asesor político de Rubén Rocha Moya . Durante su trayectoria también aparecen asesorías a otros funcionarios y legisladores.

Posteriormente se incorporó a la administración pública de Los Cabos, Baja California Sur, donde llegó a desempeñarse como oficial mayor del Ayuntamiento, cargo desde el cual tuvo responsabilidades relacionadas con recursos humanos, materiales y procesos administrativos.

En mayo de 2026 anunció su separación del puesto argumentando motivos personales. En aquel momento también rechazó públicamente que su salida estuviera relacionada con diferencias con integrantes de la administración municipal.

¿Dónde fueron encontrados los restos de Carlos Beltrán?

El hallazgo ocurrió en una brecha de terracería que conduce hacia la colonia La Ballena, en San José del Cabo, donde fue detectada una inhumación clandestina.

Personal especializado realizó el procesamiento del lugar y posteriormente trasladó los restos al Servicio Médico Forense, donde comenzaron los estudios necesarios para tratar de establecer la identidad de la persona.

Fue hasta semanas después cuando las autoridades informaron que los análisis científicos permitieron determinar que se trataba de Carlos Alberto Beltrán Olmeda.

Información publicada alrededor del caso señala que el exfuncionario había sido reportado como desaparecido meses antes. Una ficha de búsqueda difundida públicamente establecía que se perdió contacto con él en Culiacán, Sinaloa, mientras que posteriormente sus restos fueron encontrados a cientos de kilómetros, en Baja California Sur.

Autoridades continúan con las investigaciones

La confirmación de la identidad de los restos permitió cerrar una parte del proceso de búsqueda, aunque todavía permanecen interrogantes sobre las circunstancias de su muerte y la manera en que sus restos terminaron dentro de una fosa clandestina en San José del Cabo.

Las investigaciones continuarán para tratar de esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades relacionadas con la muerte del exfuncionario.