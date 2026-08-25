¿Quién era Dolly Parton, la estella de la música country que falleció a los 80 años?

La música country perdió este martes a una de sus figuras más grandes. Dolly Parton, la voz de “Jolene”, la compositora de “I Will Always Love You” y una de las artistas más influyentes de la música estadounidense, murió a los 80 años, dejando una carrera de más de seis décadas que trascendió fronteras, generaciones y géneros musicales.

Parton fue una artista única. Su voz, su talento como compositora y una personalidad imposible de confundir la llevaron de una infancia humilde en Tennessee a convertirse en una estrella mundial. Cantante, actriz, empresaria y filántropa, construyó un legado que la colocó entre las figuras más importantes de la cultura popular estadounidense.

DE LAS MONTAÑAS A NASHVILLE

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee , en una familia de 12 hijos. Desde niña mostró aptitudes musicales, aprendió a tocar la guitarra, cantó en la iglesia y comenzó a escribir canciones a temprana edad.

A los 13 años se presentó por primera vez en el Grand Ole Opry y, tras concluir sus estudios, se trasladó a Nashville para perseguir su sueño artístico. Su debut discográfico llegó con Hello, I’m Dolly en 1967, iniciando una trayectoria que la convertiría en una de las voces más reconocidas del country.

LA CANCIÓN QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

“Jolene”, publicada en 1973, se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de su repertorio y en un clásico de la música popular. A ella se suman temas como Coat of Many Colors e I Will Always Love You, composición que alcanzó una nueva dimensión internacional gracias a la interpretación de Whitney Houston para la película The Bodyguard.

Otro de sus grandes éxitos llegó en 1980 con 9 to 5, tema principal de la película del mismo nombre, que le valió premios Grammy y consolidó su presencia tanto en la música como en el cine.

UNA ESTRELLA MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Además de su carrera musical, Parton destacó como actriz en películas como 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias. También fundó Dollywood, uno de los parques temáticos más importantes de Tennessee, y creó la organización Imagination Library para fomentar la lectura infantil.

En sus últimos meses enfrentó diversos problemas de salud mientras atravesaba el duelo por la muerte de su esposo, Carl Thomas Dean, ocurrida en 2025. La causa específica de su fallecimiento no fue informada públicamente.

Su partida deja un vacío difícil de llenar. Aunque siempre será recordada como una leyenda del country, Dolly Parton logró algo que pocos artistas consiguen: convertir historias profundamente personales en canciones capaces de acompañar a millones de personas alrededor del mundo.

LOS MEJORES MOMENTO DE PARTON...

- 1967: “HELLO, I’M DOLLY”

Con su álbum debut comenzó oficialmente una trayectoria discográfica que terminaría convirtiéndola en una de las figuras fundamentales de la música country.

- 1973: “JOLENE”

La canción que se convirtió en una de sus firmas musicales y en uno de los grandes clásicos del country.

- 1973: “I WILL ALWAYS LOVE YOU”

Parton escribió la canción y la grabó originalmente; años después, Whitney Houston la llevó a una dimensión internacional con su versión para “The Bodyguard”.

- 1978: “HERE YOU COME AGAIN”

El tema representó uno de sus grandes cruces hacia el público pop y le otorgó su primer Grammy por interpretación vocal country femenina.

- 1980: “9 TO 5”

La canción de la película protagonizada por Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin se convirtió en uno de sus mayores éxitos y obtuvo dos premios Grammy.

- 1986: DOLLYWOOD

La artista llevó su identidad y sus raíces de Tennessee al terreno empresarial con la creación de Dollywood, parque temático que se convirtió en uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera.

- 1995: IMAGINATION LIBRARY

Parton creó este programa de fomento a la lectura infantil, que con los años se convirtió en una de sus iniciativas filantrópicas más reconocidas.

- 1999: COUNTRY MUSIC HALL OF FAME

Su ingreso al Salón de la Fama de la Música Country confirmó oficialmente el lugar que ya ocupaba entre las grandes figuras del género.

- 2022: ROCK & ROLL HALL OF FAME

Aunque su trayectoria nació en el country, su influencia alcanzó otros géneros y fue reconocida con su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll.