¿Quién era 'El Texas', presunto operador de 'Los Chapitos', abatido en operativo en Sinaloa?

El pasado martes 7 de julio, elementos del Ejército Mexicano desarrollaron un operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde lograron desarticular una célula criminal ligada a "Los Chapitos", sin embargo, durante la movilización hubo un enfrentamiento entre esta coporación y los integrantes de ese grupo.

No obstante, la tarde del miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que en esta misma operación fue abatido un presunto operado de "Los Chapitos" identificado como "El Texas".

"Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida 'El Texas'"", se lee en su post compartido en X.

Agregó que esta operación tuvo como resultado la detención de cuatro personas , así como el aseguramiento de armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

¿Quién era 'El Texas'?

De acuerdo a la información compartida por el titular de la SSPC, "El Texas" lleva por nombre Cristhian Guadalupe Pérez Pérez y tenía 36 años de edad.

Fue identificado como jefe de plaza de "Los Chapitos" en Culiacán y entre sus múltiples actividades se encontraba coordinar la ofensiva armada de esa facción contra "La Mayiza", según reportes periodísticos.

Infobae dijo que, según cuentas especializadas en temas de seguridad y narcotráfico, Pérez Pérez también era conocido como "El 01" y mantenía una amistad cercana con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Debido a esto, le habría designado para varias zonas de Badiraguato para supervisarlas, además de controlar laboratorios de metanfentaminas en "Los Tepehuajes".

También estaba al frente del grupo de hombres armados que brindaba seguridad a la familia Guzmán, incluyendo a Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán; así como el anillo de protección de la casa donde vivía Consuelo Loera , abuela de "Los Chapitos", antes de que falleciera.

Su historia de vida también está reflejada en los corridos de La Décima Banda, Panchito Arredondo y Martín Castillo; uno de ellos menciona "todavía no llegaba a los 15 y ya era escolta de una fiera / me aprendí muchas mañas, me gradué en muy buena escuela", refiriendo que empezó desde muy joven en esta actvidad.