¿Quién era Emerson Rey? ¿El influencer asesinado junto a su padre en Guerrero?

Emerson Rey daba a conocer los pueblos de la Costa Grande de Guerrero a través de sus videos. Este lunes 14 de septiembre, él y su padre fueron asesinados a balazos en Tenexpa, una localidad del municipio de Tecpan de Galeana.

Su contenido se concentraba en la vida de la región: cubría competencias deportivas, difundía festividades y mostraba rutas para visitar distintos sitios turísticos. Facebook era una de las plataformas donde compartía ese trabajo, por el que era conocido entre habitantes de Tecpan y sus comunidades.

¿Qué se sabe del ataque?

El doble homicidio ocurrió la tarde del lunes en Tenexpa. Medios que dieron seguimiento al caso reportaron que padre e hijo habían acudido a una agencia del Ministerio Público antes de la agresión. Esa circunstancia no ha sido confirmada por la Fiscalía como parte de su explicación de los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado en agravio de Rodolfo “N” y otro hombre. Informó que policías investigadores y peritos acudieron al lugar para recoger indicios. En su comunicado no precisó el móvil ni señaló a posibles responsables.

La muerte de Emerson Rey causó consternación en una comunidad que conocía sus videos sobre el deporte, las fiestas y los lugares de la Costa Grande. Ahora queda por esclarecer quiénes atacaron a él y a su padre, y por qué.