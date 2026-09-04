¿Quién era Farath Coronel, vidente y colaborador de 'Hoy' que habría sido asesinado por su escolta?

La mañana de este viernes 4 de septiembre se dio a conocer la muerte de Farath Coronel, vidente, astrólogo y colaborador de distintos programas de televisión, quien fue localizado sin vida al interior de una vivienda en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de quien era conocido como ‘El Brujo Mexicano’ fue encontrado en un domicilio en la colonia Bosques del Lago, sobre Circuito Cincenes, luego de que familiares acudieran al lugar al no lograr comunicarse con él.

Las primeras versiones señalan que Farath Coronel presentaba varios impactos de arma de fuego, por lo que elementos de seguridad y paramédicos acudieron al inmueble para confirmar su fallecimiento.

¿Qué se sabe del asesinato de Farath Coronel?

Según información difundida de manera extraoficial, una de las líneas apunta a que el vidente habría tenido una discusión con su escolta personal, quien presuntamente lo habría atacado con un arma de fuego.

Esta versión habría sido proporcionada a las autoridades por la hermana de Farath, quien presuntamente fue quien encontró su cuerpo dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

También trascendieron otras versiones sobre lo ocurrido, entre ellas que el presunto responsable habría escapado del lugar a bordo de una camioneta y con el arma utilizada en la agresión, mientras que otra apunta a una posible detención.

Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio, determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil y localizar al o los responsables.

¿Quién era Farath Coronel?

Farath Coronel era reconocido principalmente por su trabajo como vidente, astrólogo y guía espiritual, lo que lo llevó a ganar popularidad tanto en televisión como en redes sociales.

Su nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez y tenía 41 años. A través de sus plataformas digitales compartía contenido relacionado con el tarot, horóscopos, numerología y predicciones.

Su trayectoria también estuvo relacionada con distintos medios de comunicación. Fue colaborador del programa matutino Hoy, además de participar en programas de radio y televisión como La KeBuena y Univision.

Además de su faceta como vidente, Coronel participó en proyectos relacionados con la moda, belleza y apoyo a la comunidad LGBT+, mientras mantenía una importante presencia en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria también protagonizó algunas polémicas y situaciones de riesgo, entre ellas un atentado ocurrido en 2022 en Tijuana, cuando realizaba una transmisión en vivo.