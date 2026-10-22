¿Quién era Gabriela Rodríguez, joven que murió tras caer de un juego mecánico en Cabo San Lucas?

Lo que comenzó como una noche de celebración terminó en tragedia durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, Baja California Sur, luego de que una joven de 18 años perdiera la vida tras caer de un juego mecánico mientras se encontraba en funcionamiento.

¿Qué fue lo que sucedió?

El accidente ocurrió durante la noche del martes 20 de octubre, cuando la joven se encontraba a bordo de una atracción conocida como “El Péndulo” . Según los primeros reportes, Gabriela salió de su asiento mientras el mecanismo estaba en movimiento y cayó al suelo, sufriendo lesiones que posteriormente le provocaron la muerte.

La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, cuyo fallecimiento ha generado conmoción entre habitantes de la localidad, además de cuestionamientos sobre las medidas de seguridad implementadas en las atracciones de la feria.

¿Quién era Gabriela Rodríguez?

Gabriela Rodríguez Tezoco tenía 18 años y había cursado sus estudios de nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres de Baja California Sur (Cobach), donde formó parte de la generación 2026 del Plantel 10.

Su muerte causó consternación entre integrantes de la comunidad escolar, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió el accidente, durante una celebración que tradicionalmente reúne a numerosas familias.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los reportes, Gabriela se encontraba en una atracción conocida como “El Péndulo”, también identificada como Loop Fighter o Fireball, que realiza movimientos de balanceo y rotación a gran altura.

Durante su funcionamiento, la joven salió de su asiento y cayó desde una altura considerable, por lo que fue auxiliada por personal de emergencia y trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció.

Aunque han surgido versiones sobre una posible falla en los mecanismos de seguridad, las autoridades todavía no han confirmado qué provocó la caída, por lo que será necesario esperar los resultados de los peritajes correspondientes.

Separan de su cargo al director de Protección Civil

Tras el accidente, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció la separación de Francisco Cota Márquez de la dirección de Protección Civil Municipal, mientras que Diego Camacho Hale asumió como encargado de despacho.

La decisión busca facilitar las investigaciones y garantizar el acceso a documentos relacionados con los permisos, inspecciones y funcionamiento de las atracciones instaladas durante las festividades.