¿Quién era 'Gaspi', el creador de contenido que falleció junto a Oliver Tree en Brasil?

La comunidad digital de América Latina se encuentra de luto tras la muerte de Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como “Gaspi”, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina.

El influencer perdió la vida el pasado 14 de junio en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil , donde también falleció el cantante Oliver Tree y otras cuatro personas. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del siniestro, que ocurrió luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde millones de seguidores, colegas y personalidades del entretenimiento expresaron su tristeza por la repentina partida del joven creador de contenido, quien apenas tenía 23 años.

¿Quién era Gaspi?

Gaspar nació el 28 de diciembre de 2002 y logró construir una enorme audiencia gracias a un estilo único basado en entrevistas callejeras, bromas, improvisaciones y situaciones incómodas que rápidamente se viralizaban en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

A diferencia de otros creadores de contenido, Gaspi apostó por un humor directo y sin filtros, logrando conectar con millones de jóvenes en Argentina y distintos países de Latinoamérica. Su popular saludo “Buenass” se convirtió en una de sus señas de identidad y fue replicado por miles de seguidores en redes sociales.

Un creador que trascendió YouTube

Con el paso de los años, Gaspi dejó de ser únicamente un youtuber para convertirse en una personalidad de internet con presencia en diversos proyectos y eventos masivos. Su popularidad creció al punto de participar en producciones digitales de gran alcance y colaborar con otros influencers de renombre dentro del ecosistema hispanohablante.

Su autenticidad también le permitió conectar con una audiencia que valoraba la forma en que compartía experiencias personales y momentos de vulnerabilidad, algo que fortaleció aún más el vínculo con sus seguidores. Esa cercanía fue una de las razones por las que la noticia de su fallecimiento causó un impacto inmediato en la comunidad digital.

El accidente que conmocionó a América Latina

De acuerdo con los reportes preliminares, Gaspi viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. En la aeronave también se encontraban Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Frota , el director argentino Lucas Vignale y el piloto Alexandre Souza. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Las imágenes del accidente comenzaron a circular pocas horas después del hecho y rápidamente se volvieron tendencia a nivel internacional. La Fuerza Aérea Brasileña y otras autoridades locales mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó la colisión entre ambas aeronaves.

Un legado que permanecerá en internet

Aunque su carrera quedó truncada de manera inesperada, Gaspi deja detrás una comunidad de millones de seguidores y un legado construido a través del humor, la creatividad y la cercanía con su audiencia.

Para muchos jóvenes latinoamericanos, sus videos fueron una fuente constante de entretenimiento y una muestra de que la autenticidad puede abrirse paso en el competitivo mundo digital.

Su fallecimiento no solo representa la pérdida de una figura influyente en redes sociales, sino también la partida de una de las voces más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido en habla hispana. Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente, seguidores de distintos países recuerdan a Gaspi por aquello que mejor sabía hacer: provocar una sonrisa incluso en los momentos más inesperados.