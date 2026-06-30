¿Quién era Irving Mauricio, el turista que murió tras por ataque de cocodrilo en Puerto Vallarta?

La muerte de un joven turista en las playas de Puerto Vallarta ha generado conmoción en todo el país luego de que las autoridades confirmaran su identidad y dieran a conocer nuevos detalles sobre el trágico incidente ocurrido en la zona de Marina Vallarta.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, Irving Mauricio se encontraba en la zona de Playa Bocanegra , frente a un hotel ubicado en Marina Vallarta, cuando ocurrió el ataque.

Los primeros reportes indican que el joven realizaba actividades recreativas y, presuntamente, intentaba tomar fotografías cerca de la orilla cuando un cocodrilo de gran tamaño emergió y lo sujetó con sus mandíbulas para arrastrarlo mar adentro.

La persona que lo acompañaba alertó de inmediato a los cuerpos de emergencia, lo que permitió desplegar un operativo con elementos de Protección Civil, la Secretaría de Marina y guardavidas municipales.

Las labores de búsqueda se extendieron durante varias horas tanto por mar como por tierra. Finalmente, el cuerpo fue localizado aproximadamente a 500 metros mar adentro, frente al estero Boca Negra, y posteriormente fue recuperado por personal de rescate.

¿Quién era?

La víctima fue identificada como Irving Mauricio, un joven de 28 años originario de la Ciudad de México , quien había viajado a Puerto Vallarta para disfrutar de unos días de descanso junto con un grupo de amigos.

Su fallecimiento ha reavivado el debate sobre la convivencia entre turistas y fauna silvestre en las zonas cercanas a esteros y manglares del puerto jalisciense.

¿Qué sucederá con el animal?

Elementos de la Secretaría de Marina confirmaron que el reptil está asegurado en las inmediaciones del estero Boca Negra y quedó bajo resguardo de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones sobre el incidente.

Paralelamente, el cuerpo del joven fue entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.

Tras confirmarse la identidad de Irving Mauricio, familiares y personas cercanas expresaron mensajes de despedida y solidaridad a través de redes sociales, donde lamentaron el fallecimiento del joven durante lo que sería un viaje de descanso.

Llaman a respetar las zonas de riesgo

Luego del accidente, autoridades de Protección Civil y especialistas recordaron que Puerto Vallarta cuenta con diversas áreas donde habitan cocodrilos de forma natural, especialmente en esteros y manglares conectados con el mar.

Por ello, insistieron en respetar la señalización preventiva, evitar acercarse a estos animales, no alimentarlos y mantenerse alejados de las zonas donde existe presencia confirmada de fauna silvestre, ya que estos reptiles pueden desplazarse entre cuerpos de agua y playas, particularmente durante ciertas épocas del año.