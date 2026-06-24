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¿Quién era Natalia Villalba? Esto se sabe del caso de la influencer hallada sin vida en Colombia

Su actividad digital la convirtió en una figura conocida dentro del mundo de las plataformas sociales en Colombia.

¿Quién era Natalia Villalba? Esto se sabe del caso de la influencer hallada sin vida en Colombia

¿Quién era Natalia Villalba? Esto se sabe del caso de la influencer hallada sin vida en Colombia

EMILIO BARRIENTOS
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La muerte de la modelo e influencer colombiana Natalia Villalba ha causado conmoción en Colombia y en distintos países de Latinoamérica.

El caso ha generado una amplia atención mediática debido a las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo y porque las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación.

¿Qué se sabe?

El descubrimiento se realizó cuando personal de limpieza ingresó al inmueble una vez concluido el periodo de hospedaje. Al no obtener respuesta de la ocupante, revisaron el apartamento y encontraron una maleta en el área del baño donde se encontraba el cuerpo de la mujer. De inmediato se dio aviso a las autoridades, que acordonaron el lugar e iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la Fiscalía colombiana no ha informado una causa oficial de muerte ni ha presentado cargos contra alguna persona, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer qué ocurrió durante los últimos días de vida de la creadora de contenido.

¿Quién era Natalia Villalba?


Natalia Villalba era una modelo e influencer originaria de Cúcuta que había construido una comunidad de seguidores en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con viajes, estilo de vida y moda.


De acuerdo con la información disponible, se encontraba hospedada en un apartamento de alquiler temporal en el sector de El Virrey, en Bogotá, desde principios de junio. Su estancia fue extendida en varias ocasiones hasta que finalmente el inmueble debía ser entregado, momento en el que ocurrió el hallazgo del cuerpo.


Familiares señalaron que dejaron de tener comunicación con ella días antes del descubrimiento, situación que incrementó la preocupación mientras las autoridades reconstruyen sus últimos movimientos.


Las autoridades reconstruyen sus últimos días


Como parte de las investigaciones, las autoridades revisan videos de vigilancia, registros de ingreso al edificio y diferentes elementos encontrados dentro del inmueble para establecer una cronología precisa de los hechos.


Los investigadores también buscan localizar e identificar plenamente a dos ciudadanos extranjeros que estuvieron en el apartamento durante distintos momentos de la estancia de Natalia Villalba. Hasta ahora, ninguno ha sido acusado formalmente y las autoridades han insistido en que la investigación permanece abierta.


La evidencia obtenida mediante cámaras de seguridad y peritajes forenses será fundamental para determinar qué ocurrió y quiénes fueron las últimas personas que tuvieron contacto con la influencer antes de su fallecimiento.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Quién era Natalia Villalba Colombia fallecimiento qué pasó autoridades, Natalia, ocurrió, inmueble

               

                
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