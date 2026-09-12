¿Quién era Olivia Oras, la joven influencer que falleció a la edad de 27?

La muerte de Olivia Oras, influencer finlandesa de 27 años, generó conmoción luego de que se diera a conocer que perdió la vida de manera repentina.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con información proporcionada por sus padres a medios finlandeses, la joven perdió el conocimiento durante la administración de la anestesia previa al procedimiento estético. Posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario de Helsinki, donde se confirmó su fallecimiento.

El caso ya es investigado por la Policía de Helsinki, luego de que la familia de Oras presentara una denuncia para esclarecer lo sucedido. Las autoridades han señalado que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía no existen conclusiones definitivas sobre las causas o posibles responsabilidades.

Oras alcanzó la fama a una temprana edad

Olivia Oras comenzó a ganar notoriedad en Finlandia desde muy joven. A los 14 años abrió una cuenta de Instagram que rápidamente reunió miles de seguidores , convirtiéndola en una de las primeras figuras juveniles de redes sociales con amplia exposición en su país.

Su vida frente a las cámaras llamó tanto la atención que posteriormente se convirtió en protagonista del documental The Perfect Selfie, una producción que siguió de cerca su relación con internet, sus seguidores y la presión derivada de crecer bajo una constante exposición pública.

La producción mostró una faceta mucho más personal de la joven y abordó los efectos que podía tener la popularidad digital en una adolescente. Después de esta etapa, Oras decidió alejarse temporalmente de las redes sociales y buscar una vida distinta lejos de los reflectores.

Autoridades investigan lo ocurrido

La familia de Olivia ha solicitado que se esclarezcan completamente las circunstancias de su fallecimiento. Según su versión, la joven perdió el conocimiento durante la anestesia y antes de que comenzara la liposucción que tenía programada.

Las autoridades finlandesas mantienen abierta una investigación para determinar si existieron irregularidades durante el procedimiento médico y establecer posibles responsabilidades.

Lo confirmado es que Olivia Oras murió a los 27 años después de una emergencia médica relacionada con el procedimiento estético que tenía previsto realizarse, dejando atrás una historia que comenzó con la fama adolescente en internet y que posteriormente se extendió hacia proyectos sociales y profesionales.