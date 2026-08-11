¿Quién era Sofía Murillo, influencer que murió junto con su mamá y su abuela en accidente aéreo?

Lo que sería un divertido recorrido turístico a bordo de un helicóptero terminó en una tragedia que terminó con la vida de Sofía Murillo, una joven creadora de contenido, así como su madre y su abuela, en hechos ocurridos en Brasil este pasado fin de semana.

¿Qué ocurrió en Río de Janeiro?

Fue el pasado sábado 8 de agosto cuando Sofía Murillo, influencer originaria de Colombia, se encontraba vacacionando junto con su familia en Brasil.

En medio de sus vacaciones, la familia de Sofía decidió comprar un recorrido turístico en helicóptero, en el que visitarían la zona del Cristo Redentor.

Sin embargo, el paseo no transcurrió como se esperaba, pues cerca de las 11:00 horas la aeronave terminó por estrellarse en un zona boscosa del Parque Nacional de Tijuca, un espacio natural importante en Río de Janeiro en las inmediaciones de la estatua gigante.

De acuerdo con información que ha sido compartida en los últimos días, a bordo del helicóptero viajaban cuatro personas: Sofía Murillo, su madre, su abuela y el piloto de la aeronave. En el accidente los cuatro tripulantes murieron.

¿Qué pasó con el helicóptero?

A tres días de que haya ocurrido el accidente aéreo, hasta ahora las autoridades no han emitido los resultados del peritaje del hecho, por lo que aún no existe una causa exacta para el desplome del helicóptero.

Sin embargo, han adelantado que no existían condiciones climáticas adversas al momento del vuelo, por lo que se investiga si se trató de una falla en la aeronave.

¿Quién era Sofía Murillo?

A pesar de tener solo 17 años de edad, Sofía Murillo tenía casi dos años generando contenido para redes sociales, principalmente para TikTok, donde acumulaba un poco más de 200 mil seguidores, mientras que en su perfil de Instagram tenía casi 50 mil seguidores.

El contenido de Sofía se basaba principalmente en tips de maquillaje, así como productos de belleza, skincare y hasta rutinas de ejercicio, con videos enfocados principalmente al público femenino.

El último video que la joven creadora de contenido compartió en TikTok fue un video sobre su rutina de pierna en el gimnasio, con fecha del 5 de agosto, tres días antes de su fallecimiento, mientras que en Instagram su última publicación data del 1 de agosto, con un video en el que relata tipa para empezar a maquillarse.

A pesar de su corta edad, la joven había conseguido una sólida base de seguidores en TiktTok, donde cada uno de sus videos acumulaba una importante cantidad de vistas.

Recuerda a accidente en el que murió Oliver Tree

El fallecimiento de Sofía Murillo causó conmoción en las redes sociales, pues las circunstancias en que ocurrió son similares al accidente que acabó con la vida del cantante Oliver Tree y el influencer Gaspi el pasado mes de junio.