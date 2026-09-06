¿Quién es Armando León? El mexicano que causa sensación goleadora en el futbol de Croacia

El fútbol europeo tiene a un nuevo referente azteca dando de qué hablar en la Primera División de Croacia. Se trata del atacante mexicano Armando León, delantero de 26 años de edad, quien se ha convertido en la gran sensación ofensiva del NK Osijek tras un arranque de temporada sumamente productivo.

Destaca en la máxima categoría

En sus primeros seis partidos disputados dentro de la máxima categoría croata, el artillero ha registrado una marca de tres anotaciones en el campeonato. Sus goles no solo reflejan una rápida adaptación al balompié de los Balcanes, sino que también han catapultado al NK Osijek a pelear en los primeros puestos de la tabla general.

Surgido de las fuerzas básicas del Club León en la Liga MX, Armando León dio sus primeros pasos profesionales con el conjunto esmeralda, donde mostró destellos de capacidad goleadora. Sin embargo, ante la escasez de minutos continuos en el circuito azteca, el atacante tomó la firme decisión de emprender una aventura internacional para consolidar su trayectoria.

Su travesía en el Viejo Continente comenzó en el fútbol de Andorra con el FC Rangers, donde firmó cifras arrolladoras al registrar 43 goles en 56 compromisos oficiales. Esta brillante etapa incluyó un paso por el FC Santa Coloma, institución con la cual tuvo la valiosa oportunidad de competir en las rondas clasificatorias de la UEFA Conference League.

Un mexicano más, en el Viejo Continente

Atraídos por su cuota goleadora, los directivos del NK Osijek concretaron su fichaje como agente libre para la presente temporada. Integrado rápidamente al esquema táctico, el artillero azteca destaca por su potencia física, movilidad dentro del área y contundencia, ganándose la confianza de la afición croata desde las primeras fechas del torneo.

A sus 26 años, Armando León demuestra que el talento de México puede triunfar en ligas europeas no tradicionales. De mantener esta notable constancia anotadora, el atacante no solo consolidará su posición en el balompié croata, sino que continuará abriéndose paso en los primeros planos del fútbol internacional durante los próximos meses.