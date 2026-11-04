¿Quién es Bobby Pulido, cantante de tex-mex que ganó las elecciones en Distrito 15 de Texas?

Este martes 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en Estados Unidos, en donde tras las votaciones los resultaron dejaron impresionados a varios ciudadanos de este país.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el triunfo del cantante Bobby Pulido por el Distrito 15 de Texas , quien había hecho una campaña apegada a toda aquella comunidad migrante que vive en este lugar.

El representante del partido Demócrata logró imponerse a la republicana Mónica de la Cruz, marcando un hito en esta elección, pues también en la gobernatura ganó Ginna Hinojosa, hija de migrantes mexicanos.

Aunque su candidatura llamó la atención al inicio de esta campaña, Pulido se convirtió en uno de los favoritos y no por su música.

¿Quién es Bobby Pulido?

Detrás de los éxitos y la fama de Bobby Pulido, se encuentra el José Roberto Pulido, quien nació un 25 de abril de 1971 en Edinburg, Texas , construyendo una carrera musical muy grande que lo posicionó como uno de los más sonados en el género tejano.

Pese a que nació en territorio estadounidense, sus raíces también son mexicanas, pues hijo del también cantante Roberto Pulido y nieto un trabajador agrícola que nació en el municipio de General Terán, Nuevo León.

Aunque se pensaría que su vida la ha dedicado completamente a la música, después de graduarse de la Preparatoria Edinburg, Bobby estudió ciencias políticas, lo que avala su preparación al ser candidato.

Dentro de su carrera musical destaca una de las canciones más sonadas en México y Estados Unidos, "Desvelado", quien también se ha convertido en un sello personal durante su campaña electoral.

Por casi tres décadas se presentó en varios estados de la República Mexicana y su país de nacimiento, conquistando con su carisma y voz.

Tras reitrarse de la música, se convirtió en dueño de una pequeña empresa en Valle del Río Grande, en donde surgió su necesidad por representar a los empresarios y habitantes de Texas en el Congreso.