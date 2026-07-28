¿Quién es Cecilia Lee, atleta mexicana discriminada en redes por la Liga Nacional de Guatemala?

Actualmente se llevaban a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde decenas de atletas mexicanos ha comenzado con sus participaciones en diferentes deportes, acumulando -hasta la publicación de esta nota- 121 medallas.

Entre las preseas obtenidas está la de plata que consiguió Cecilia Lee Kim en taekwondo y la cual celebró todo el país por el resultado deportivo, sin embargo, en medio de esto hubo una polémica que llevo a resaltar su nombre, luego de que fuera discriminada por una supuesta página de la Liga Nacional de Guatemala.

A través de su cuenta de Instagram la atleta compartió un mensaje en donde aseguraba que le daba mucha pena y vergüenza que la cuenta emitiera comenatarios xenófobos.

Y es que en la imagen que comparte se aprecia la publicación de esta cuenta, quien "celebra" el triunfo de su atelta guatemalteca pero discriminando a Cecilia asegurando que "¡México llevó una coreana pero no pudo con nuestra campeona!"; más adelante en su redacción entrecomillaron la palabra mexicana.

Lee respondió a esta situación asegurando que la nacionalidad no se determina por la apariencia, sino por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenece y representa.

"Reducir la identidiad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no debería tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad", agrega.

Esto valió para que muchas personas recriminaran el actuar de la página, que el Comité Olímpico Mexicano se pronunciara para apoyar a Cecilia y al final la Liga Nacional emitiera una "disculpa".

La disculpa de Guatemala

En un comunicado publicado durante el transcurso de la mañana, la Liga Nacional de Guatemala asegura que nunca quiso que se "malinterpretara" su publicación, pues no tenía "fines de racismo o discriminación" y el propósito real era "expresar un acto de admiración hacia las personas sucoreanas por su condición de pontencia mundial en la disciplina de taekwondo".

Reconocieron cometer un "error" al no investigar los "antecedentes de Cecilia" y pidieron una disculpa si la hicieron sentir incómoda o "hirieron sus sentimientos".

Los comentarios en la publicación no fueron los mejores, pues los tacharon de racistas y de emitir una "disculpa sin ser una disculpa".

Algunos de esos comentarios han sido borrados por la página y la publicación donde discriminan a la mexicana fue borrada horas antes.

¿Quién es Cecilia Lee?

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, mejor conocida como Cecy Lee, es una taekwondoína mexicana especiliasta en la modalidad poomsae que se encuentra representando al país en la justa deportiva de Santo Domingo previo a los próximos juegos olímpicos.

Nació el 29 de octubre en Moterrey, Nuevo León , sus padres son de origen sucoreano y han vivido en esta ciudad por bastante tiempo.

Actualmente tiene 21 años de edad y es alumna del Tecnológico de Monterrey.

Esta no es la primera vez que Cecilia representa a México en eventos deportivos, pues desde temprana edad se integró a la selección nacional y participó en:

Juegos Panamericanos Santiago 2023 , en donde obtuvo la medalla de oro en la prueba de parejas mixtas junto a William Arroyo y la medalla de bronce en la categoría individual.

, en donde obtuvo la medalla de oro en la prueba de parejas mixtas junto a William Arroyo y la medalla de bronce en la categoría individual. Campeonato Mundial Hong Kong 2024 , subiendo nuevamente al podio con una de bronce.

De acuerdo a sus redes sociales, es psicóloga, le gusta la fotografía y se siente orgullosa de ser mexicana y representar a su país en distintas justas deportivas.