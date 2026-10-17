¿Quién es César 'N', exfiscal de Chihuahua que fue arrestado? Aquí te contamos

La detención de César Jáuregui Moreno este sábado 17 de octubre volvió a colocar bajo atención pública el caso del operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara, relacionado con la presencia de agentes estadounidenses.

Su captura ocurre después de haber dejado la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en medio de los cuestionamientos sobre aquella intervención.

¿Quién es César 'N'?

Antes de llegar a la procuración de justicia, Jáuregui ocupó distintos puestos en la administración pública y participó en dos legislaturas del Congreso local. Su recorrido incluye responsabilidades en los ayuntamientos de Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua, además de cargos dentro del Gobierno estatal .

Con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, también cuenta con una carrera como político vinculado al Partido Acción Nacional (PAN). Aunado a ello fue diputado local y coordinador de la bancada panista entre 2004 y 2007, y nuevamente de 2013 a 2016, según su perfil oficial.

Entre 2016 y 2021 se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Chihuahua. Posteriormente, con la llegada de María Eugenia Campos a la gubernatura, asumió la Secretaría General de Gobierno, responsabilidad que mantuvo hasta 2023.

Ese año pasó a encabezar la Fiscalía estatal, después de que el Congreso ratificara la propuesta presentada por la gobernadora. Su gestión terminó en abril de 2026, cuando presentó su renuncia en el contexto de las investigaciones por el operativo de El Pinal.

¿Por qué fue arrestado?

De acuerdo con Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía de Chihuahua, un juez de control ordenó la captura por su probable responsabilidad en ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

El funcionario explicó que las indagatorias encontraron elementos sobre la participación de personas extranjeras en el operativo desarrollado entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos.

La investigación se concentra en posibles omisiones de la cadena de mando y de los protocolos aplicables a esa intervención. Estas son las acusaciones confirmadas por la dependencia, aunque los primeros reportes periodísticos mencionaron otros posibles delitos.

El caso involucra un operativo con agentes de la CIA

La controversia surgió después de un accidente carretero en el que murieron dos estadounidenses identificados como agentes de la CIA y dos integrantes de la Fiscalía estatal, cuando regresaban de una operación contra un laboratorio clandestino.

Inicialmente se aseguró que los extranjeros realizaban labores de capacitación. Las investigaciones posteriores cuestionaron esa explicación y buscaron esclarecer su participación en actividades de seguridad en territorio mexicano. elpais.com

Su defensa cuestionó la captura

El abogado Guillermo Saucedo confirmó la detención y la calificó como excesiva y arbitraria. También señaló que, al momento de sus primeras declaraciones, no había recibido notificación oficial sobre el procedimiento.

Por su parte, la Fiscalía informó que el exfuncionario sería presentado ante un juez de control. La captura no constituye una sentencia, su situación jurídica deberá resolverse mediante el proceso judicial correspondiente.