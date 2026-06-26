¿Quién es ‘Delta 7’, presunto implicado en secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz?

Luego de casi un mes de la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz, las autoridades reportaron la primera detención relacionada con el caso. Se trata de José del Carmen Cadena Escayola, alias "Delta 7", señalado como presunto integrante del Grupo Sombra y uno de los supuestos participantes en el secuestro de la comunicadora.

Su captura fue resultado de varias semanas de trabajos de inteligencia encabezados por la Secretaría de Marina, en coordinación con corporaciones estatales y federales. Este arresto, de acuerdo a lo que dieron a conocer autoridades, representa el primer avance relevante dentro de la investigación que se mantiene abierta desde el pasado 2 de junio, cuando Guzmán fue privada de la libertad en su domicilio de Nanchital.

¿Quién es "Delta 7"?

José del Carmen Cadena Escayola, identificado con el alias de "Delta 7", es señalado por las autoridades como presunto integrante del Grupo Sombra, una organización criminal con presencia en distintas zonas del estado de Veracruz.

Su nombre salió a la luz luego de que las investigaciones lo ubicaran como uno de los supuestos responsables de participar en el secuestro de Roxana Guzmán. Tras semanas de seguimiento e intercambio de información entre autoridades federales y estatales, fue localizado y detenido durante un operativo desplegado en el sur de la entidad.

Además de atribuirle una participación activa en la privación ilegal de la libertad de la periodista, las investigaciones buscan determinar si tuvo un papel adicional dentro del caso y establecer la posible participación de otros integrantes del grupo delictivo.

Versiones que han surgido tras su captura también apuntan a que habría proporcionado información relacionada con el sitio donde presuntamente fue llevada la comunicadora, aunque estos datos continúan en investigación.

El secuestro de Roxana Guzmán

La desaparición de la periodista ocurrió durante la madrugada del 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados irrumpió por la fuerza en su domicilio, ubicado en la colonia Primero de Mayo, en Nanchital.

Antes de ser sometida, Roxana alcanzó a grabar con su teléfono celular parte de la irrupción. En el video, que posteriormente fue difundido en redes sociales, se observa a varios hombres intentando ingresar violentamente al inmueble, mientras familiares de la comunicadora les pedían detenerse debido a que una bebé se encontraba dentro de la vivienda.

Momentos después, los agresores lograron ingresar, sometieron a las personas presentes y se llevaron a la periodista, cuyo paradero sigue siendo parte de la investigación.

El caso generó una fuerte movilización de autoridades y organizaciones defensoras de periodistas, que exigieron una búsqueda inmediata y el esclarecimiento de los hechos.

Investigaciones continúan abiertas

Roxana Guzmán es fundadora de un medio digital enfocado en la cobertura de información local del sur de Veracruz, donde difundía denuncias ciudadanas, problemáticas comunitarias y temas relacionados con seguridad.

Su desaparición conmocionó y volvió a abrir un debate sobre los riesgos que enfrentan periodistas en distintas regiones del país, motivando al pronunciamiento de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.