¿Quién es 'El Bélico', presunto exsocio del CJNG detenido en Tlaxcala?

Héctor “N”, alias “El Bélico”, fue detenido en Tlaxcala por su presunta responsabilidad en un homicidio cometido en Baja California.

Su captura ha generado interés debido a los supuestos vínculos que habría mantenido con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Arellano Félix.

De acuerdo con las autoridades, el individuo contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y era buscado desde hace varios años por hechos violentos registrados en el norte del país.

¿Quién es “El Bélico” y qué relación tendría con el CJNG?

El detenido ha sido identificado como Héctor, quien también habría utilizado el nombre de Cristo Rodrigo . Según investigaciones periodísticas, operaba principalmente en los municipios de Tecate y Tijuana, Baja California.

Su nombre comenzó a relacionarse con distintas estructuras criminales desde 2021. Presuntamente habría colaborado con integrantes del CJNG y posteriormente establecido vínculos con el Cártel Arellano Félix.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente cuál era su posición dentro de estas organizaciones.

¿Cómo fue detenido en Tlaxcala?

La captura ocurrió el 14 de octubre, después de que elementos de seguridad atendieran un reporte relacionado con posibles actividades de narcomenudeo en el estacionamiento de una plaza comercial.

Durante la intervención, los agentes localizaron al sospechoso y aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares al cristal. Tras verificar su identidad, descubrieron que tenía una orden de aprehensión vigente en Baja California, por lo que fue entregado a las autoridades correspondientes.

¿De qué delitos es acusado?

Además del homicidio que motivó su captura, “El Bélico” ha sido relacionado con el asesinato de Alejandra Hernández Vill a, comandante de la Policía Municipal de Tecate, ocurrido en junio de 2023.

De acuerdo con las investigaciones, la agente fue atacada a balazos mientras se encontraba en una estación de servicio.

Actualmente, Héctor “N” permanece a disposición de las autoridades judiciales de Baja California, donde deberá enfrentar el proceso correspondiente por homicidio calificado. Su posible participación en otros hechos delictivos continúa bajo investigación, por lo que mantiene su presunción de inocencia.