¿Quién es el 'Capitán Sol'? El marino retirado que fue detenido por operar una red de 'huachicol'

Luego de que la mañana de este viernes 2 de octubre se diera a conocer la detención de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como "Capitán Sol", comenzó a circular más información respecto a quién es y su presunta participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos, vinculada a mandos navales y funcionarios aduaneros.

¿Quién es Miguel Ángel Solano Ruiz?

Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el "Capitán Sol", "El Fantasma" o "Mike", nació en el año 1978 en Totolapan, Veracruz, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

Se sabe que Solano Ruiz es un Capitán de Corbeta retirado de la Secretaría de Marina (Semar) , con una trayectoria marcada por el manejo de inteligencia estratégica.

En el año 2010 fue comisionado al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), además de que entre los años 2015 y 2017 fungió como mano derecha y jefe de oficina en la SEIDO bajo la gestión de Gustavo Salas.

En febrero de 2018, tras causar baja de la Armada de México, el perfil financiero del "Capitán Sol" mostró diversos movimientos atípicos .

Entre los movimientos atípicos se detectó que apostó más de 52.1 millones de pesos en efectivo en establecimientos de entretenimie nto (entre 2015 y 2023).

Además de que Miguel Ángel Solano Ruiz consolidaba contactos al más alto nivel del sistema aduanero .

¿De qué se le acusa al "Capitán Sol"?

El excapitán Miguel Ángel Solano Ruiz era uno de los prófugos relacionados con las investigaciones sobre la red de contrabando de combustibles conocida como "huachicol fiscal", que ha involucrado a integrantes de la Marina y funcionarios de aduanas.

Dichas investigaciones se remontan a 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) indicios sobre posibles operaciones ilícitas.

¿Qué dice la investigación del "huachicol fiscal"?

La investigación señala que entre las funciones de Solano Ruiz se encontraba la cooptación de marinos en activo, retirados y civiles, desplegando influencia en puntos estratégicos como Altamira, Tampico, Veracruz, Manzanillo y Guaymas.

Se dice también que el excapitán se comunicaba mediante aplicaciones de mensajería encriptada como Threema , bajo los alias "NK", "KM" o "YR", evitando mostrar el rostro o identificarse con su nombre real.

De esa forma coordinaba el desembarco de buques con hidrocarburos declarados falsamente como aditivos para aceite , para evadir impuestos.

Además, en la Aduana de Tampico, mandó sobornos por 1 millón 750 mil de pesos por cada buque al entonces director aduanal Alejandro Torres Joaquín , alcanzando 24.5 millones de pesos solamente por 14 embarcaciones gestionadas entre abril de 2024 y enero de 2025, de las cuales las autoridades tienen registros.