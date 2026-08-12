¿Quién es el famoso boxeador que fue detenido en México por extorsionar a aguacateros?

La violencia y las extorsiones contra productores de aguacate continúan siendo uno de los principales problemas de seguridad en Michoacán.

Ahora, un hombre identificado como boxeador fue detenido por su presunta participación en una red dedicada al cobro de piso en Uruapan , una de las zonas más importantes para la producción del llamado “oro verde”.

La detención se suma a una serie de operativos desplegados recientemente por autoridades estatales y federales para frenar las extorsiones que afectan a aguacateros, comerciantes, transportistas y otros sectores productivos de la entidad.

¿Quién es el boxeador detenido en Uruapan?

Se trata de Cristian Martin “N”, mejor conocido en el mundo del boxeo como “Vikingo”, de acuerdo a los primeros reportes, el pugilista habría utilizado su presencia y reconocimiento local mientras presuntamente colaboraba con una estructura encargada de exigir dinero a comerciantes y productores de aguacate de Uruapan.

Las investigaciones buscan establecer cuál era exactamente su función dentro de esta red y determinar si participaba directamente en los cobros, amenazas o en otras tareas relacionadas con la organización.

¿Qué relación tendría con “Los Rs”?

Uno de los elementos que más atención ha generado es la presunta relación del detenido con “Los Rs”, organización criminal que recientemente volvió a aparecer en los reportes de seguridad tras la captura del “R1”.

Las investigaciones oficiales también han relacionado a esta estructura con afectaciones a productores, empresarios y familias de Michoacán, particularmente mediante esquemas de cobro de piso.

Extorsiones golpean a productores de aguacate en Michoacán

La detención ocurre en medio de un despliegue más amplio contra las redes que obtienen recursos mediante amenazas a los sectores productivos.

Tan solo esta semana, autoridades informaron sobre 12 detenciones relacionadas con extorsiones en Michoacán, luego de la realización de diversos cateos . Las víctimas pertenecían, entre otros, a los sectores aguacatero, limonero, ganadero y cárnico, además de comerciantes y transportistas.

El caso del boxeador detenido será ahora llevado ante las instancias correspondientes, donde deberá determinarse su situación jurídica y el grado de participación que presuntamente habría tenido dentro de la red de extorsiones.