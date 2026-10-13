¿Quién es el ‘Güero Gym’, presunto líder criminal detenido que fue liberado a cambio de tres agentes secuestrados?

La detención de José David “N”, conocido como “El Güero Gym”, desató una jornada de violencia en Totolapan, Morelos, y puso a las autoridades ante una exigencia del grupo criminal: entregar al detenido para recuperar a tres agentes de la Fiscalía que habían sido secuestrados.

El intercambio se concretó la noche del lunes 12 de octubre, apenas horas después de la captura. Este martes, autoridades estatales y federales defendieron la decisión con el argumento de proteger la vida de los trabajadores.

¿Quién es el “Güero Gym”?

La Fiscalía General del Estado de Morelos identifica a José David “N” como un presunto generador de violencia con influencia regional, relacionado con la organización denominada Pueblos Unidos.

Aunque distintos reportes lo ubican como uno de los líderes del grupo, el comunicado inicial de la institución se refiere a sus vínculos con esa estructura criminal y a su influencia en la región.

Su detención ocurrió durante una intervención de personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, en el marco de las acciones contra la extorsión.

¿Por qué fue detenido?

En una explicación posterior, Luis Flores Barrios, fiscal de Delitos de Alto Impacto, señaló que los agentes realizaban una diligencia para entregar un inmueble asegurado cuando localizaron al sospechoso.

Según el funcionario, José David “N” fue detenido alrededor de las 14:50 horas, en flagrancia, por posesión simple de un narcótico. Al revisar sus antecedentes, las autoridades encontraron que no tenía una orden de aprehensión vigente.

La Fiscalía sostuvo que esas condiciones permitían acordar su libertad durante la investigación.

Tres agentes secuestrados para exigir su liberación

Tras la captura se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y la retención de tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente. Los responsables exigieron que el “Güero Gym” fuera entregado.

La institución activó sus protocolos para casos de secuestro y accedió a liberar al detenido. Los tres trabajadores fueron recuperados alrededor de las 19:35 horas; uno de ellos fue reportado herido por arma de fuego y hospitalizado en condición estable.

Autoridades anuncian que buscarán recapturarlo

Omar García Harfuch explicó que el despliegue original no estaba diseñado para capturar al sospechoso y que el número de policías resultó insuficiente para contener la reacción del grupo. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de las autoridades estatales bajo el argumento de salvar vidas.

Por su parte, la Fiscalía anunció investigaciones contra al menos diez personas, incluido José David “N”, por el presunto secuestro agravado de los agentes, así como acciones para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.