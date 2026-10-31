¿Quién es 'El Ingeniero', acusado en EU de diseñar túnel del CJNG de Tijuana a San Diego?

Un túnel de casi 600 metros de longitud, equipado con electricidad, ventilación y un sistema de rieles, se encuentra en el centro de una investigación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades estadounidenses acusan a un mexicano, conocido como El Ingeniero, de haber participado en el diseño y construcción de esta infraestructura clandestina que conectaba Tijuana, Baja California, con San Diego, California.

¿Quién es ‘El Ingeniero’ y cuál era su presunta función?

Luis Manuel Hernández Victoria, también identificado con los sobrenombres de El Inge y Nalgón, es señalado por las autoridades como un presunto operador especializado en la construcción de túneles utilizados por organizaciones criminales.

De acuerdo con investigaciones difundidas tras su captura, el mexicano habría trabajado bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González , conocido como El 03, identificado como uno de los principales dirigentes del CJNG.

Su presunta participación no estaría relacionada únicamente con el transporte de narcóticos, sino también con la planificación y ejecución de obras subterráneas que requieren conocimientos técnicos para su funcionamiento.

Así era el narcotúnel que conectaba Tijuana con San Diego

El pasadizo clandestino fue localizado el 29 de mayo de 2026, cuando las autoridades estadounidenses identificaron una conexión subterránea que desembocaba en un establecimiento comercial denominado Buy 4 Less, ubicado en Roll Drive, cerca del puerto fronterizo de Otay Mesa, en San Diego.

La infraestructura tenía aproximadamente 589 metros de longitud, una profundidad cercana a los 17 metros y una altura de 1.37 metros, dimensiones que reflejan la complejidad de la construcción.

A diferencia de otras excavaciones improvisadas, este túnel contaba con paredes reforzadas, suministro eléctrico, ventilación y rieles que presuntamente facilitaban el desplazamiento de mercancías a través de la frontera.

Durante el descubrimiento, las autoridades estadounidenses decomisaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor fue calculado en más de 45 millones de dólares.

¿Qué delitos enfrenta?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Hernández Victoria enfrenta cuatro acusaciones federales, entre ellas conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo y conspiración para utilizarlo en la importación de sustancias controladas.

También se le acusa de conspirar para importar drogas y de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, debido a que el gobierno estadounidense incorporó al CJNG a esa clasificación el 20 de febrero de 2025.

Los dos cargos relacionados con la importación de sustancias controladas contemplan penas máximas de cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares por cada delito.