¿Quién es 'El Tanque', operador de 'El Mencho' detenido en Zapopan que operaba en 4 estados?

Las autoridades federales anunciaron este martes 6 de octubre la detención de Iván Cazarín Molina, alias 'El Tanque' , identificado como un operador de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hombre cercano a su fallecido líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que 'El Tanque' era considerado líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, así como que fue detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco.

¿Quién es "El Tanque"?

De acuerdo con las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las autoridades federales lo relacionan con lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, homicidios y robo de vehículos y mercancías.

Además, el Gobierno lo vincula con el ataque del 1 de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana durante la Operación Jalisco, que provocó la muerte de ocho militares y una agente federal.

Esta aeronave fue atacada cuando participaba en el operativo federal desplegado contra el crimen organizado en Jalisco. El ataque obligó a realizar un descenso de emergencia y se convirtió en uno de los episodios más graves protagonizados por el narcotráfico contra las Fuerzas Armadas.

Fotos: Gabinete de Seguridad

"El Tanque" fue sancionado por Estados Unidos en 2024

Luego de que se le identificara como un miembro de alto rango del CJNG que reportaba directamente a 'El Mencho' y pertenecía a su círculo cercano, Iván Cazarín Molina fue sancionado en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro lo señaló entonces como responsable de una red de robo de combustible, que presuntamente generaba decenas de millones de dólares anuales mediante tomas clandestinas en ductos de la petrolera estatal Pemex y una red de gasolineras utilizadas para comercializar los hidrocarburos robados.

Durante su detención, las autoridades federales incautaron un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo . Mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.