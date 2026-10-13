¿Quién es el taxista mexicano al que Ricardo Arjona le regaló un auto por inspirar 'Historia de un taxi'?

Una amistad que comenzó hace más de tres décadas en las calles de la Ciudad de México volvió a llamar la atención después de que Ricardo Arjona sorprendiera a un antiguo taxista con un automóvil, como reconocimiento a los años que han compartido.

El protagonista de esta historia es un hombre conocido como “Pocho”, quien conoció al intérprete cuando todavía trabajaba conduciendo un taxi. Aquel encuentro terminó convirtiéndose en una relación de amistad y colaboración profesional que se ha mantenido durante décadas.

¿Quién es Pocho y cómo conoció a Ricardo Arjona?

Ambos se conocieron durante los primeros años de la trayectoria musical del guatemalteco, cuando Arjona buscaba consolidar su carrera en México.

En aquel entonces, Pocho conducía uno de los característicos taxis amarillos que circulaban por la capital mexicana . Con el tiempo, comenzó a trabajar en la producción de los conciertos del cantante, particularmente en el área de escenografía.

Durante su reciente reencuentro, Arjona recordó que habían compartido aproximadamente ocho giras, sin embargo, Pocho lo corrigió al señalar que en realidad fueron 12 giras musicales, una cifra que sorprendió al artista.

Así fue el momento en que recibió el automóvil

La sorpresa ocurrió durante un encuentro en la Ciudad de México, donde ambos recordaron distintas experiencias.

Después de conversar, Arjona le pidió a Pocho que observara hacia una esquina, donde se encontraba un Volkswagen Beetle decorado con un gran moño rojo.

El cantante explicó que el vehículo era un regalo por su amistad y los años de trabajo compartidos. Emocionado, Pocho agradeció el gesto y posteriormente llamó a su hijo para contarle lo sucedido.

¿Pocho inspiró realmente 'Historia de un taxi'?

La anécdota ha sido relacionada con Historia de un taxi, canción publicada en 1994 dentro del álbum Historias. Arjona ha contado anteriormente que un taxista mexicano le pidió escribir una canción dedicada a quienes trabajaban detrás del volante.

Sin embargo, no se ha confirmado plenamente que Pocho fuera aquel conductor. Lo cierto es que su amistad con el guatemalteco ha perdurado durante más de tres décadas.

El cantante acompañó la publicación del encuentro con una frase: “Otra historia de taxi. Quizás la más bella”.