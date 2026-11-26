Una presentación de música regional mexicana en la inauguración de un comercio terminó con un ataque a balazos la noche del miércoles 25 de noviembre en Hermosillo, Sonora. El vocalista de Doble Blindaje resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital. La Fiscalía estatal abrió una investigación para identificar a los responsables y determinar qué motivó la agresión contra el cantante.

¿Quién es el vocalista de Doble Blindaje?

El cantante es Francisco Javier Arvayo, de 23 años, vocalista de Doble Blindaje, agrupación de regional mexicano originaria de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora lo identificó en su reporte como Francisco Javier “N”.

El grupo se ha dado a conocer por sus corridos bélicos. Entre los temas que aparecen en su catálogo figuran “Andamos Enclicados”, “El M80” y “Guerreros Aztecas”. Su lanzamiento más reciente, No Es Caricatura, salió el 20 de noviembre, cinco días antes del ataque, e incluye ocho canciones.

¿Cómo ocurrió el ataque en Hermosillo?

La agresión ocurrió poco después de las 21:00 horas, en el cruce de República de Panamá y Ramón Corona, en la colonia Unión de Ladrilleros, al norte de la capital sonorense. Doble Blindaje tocaba durante la apertura de una tienda de ropa cuando se registraron los disparos.

El cantante fue llevado a un hospital, donde personal médico le reportó siete heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El informe difundido el jueves 26 de noviembre indicó que seguía bajo atención médica tras resultar gravemente herido.

¿Qué investiga la Fiscalía de Sonora?

Una de las líneas de investigación busca establecer si el ataque está relacionado con los corridos que interpreta el vocalista. Según la Fiscalía, parte central de su repertorio está dedicada a un grupo criminal que opera en la región, por lo que se indaga la posible participación de una organización rival.

El móvil sigue sin confirmarse. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizan las diligencias para esclarecer la agresión e identificar a los responsables.