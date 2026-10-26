¿Quién es Guadalupe Taddei Zavala y cuánto ganaba como presidenta del INE?

Antes de convertirse en la primera mujer al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala construyó una carrera entre padrones, credenciales y elecciones en Sonora. Su llegada a la presidencia colocó esa experiencia bajo los reflectores, junto con los cuestionamientos sobre su independencia y sus decisiones administrativas.

Este lunes 26 de octubre presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo. Su nombramiento estaba previsto hasta abril de 2032.

@RicardoMonrealA

Una trayectoria desde el IFE y Sonora

Licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora, Taddei ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 1992. Entre sus responsabilidades estuvieron la dirección del Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes y la del Sistema Nacional de Consulta Electoral.

Su trayectoria incluyó trabajos para construir el padrón electoral y elaborar las primeras listas nominales con fotografía. De octubre de 2003 a enero de 2014 fue vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva de Sonora.

En octubre de 2014 asumió la presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, donde permaneció hasta septiembre de 2021. Encabezó la organización de tres procesos electorales locales, incluidos dos para renovar la gubernatura.

Después pasó al ámbito de la transparencia: en febrero de 2022 fue nombrada comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

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Su llegada al INE y los primeros cuestionamientos

La madrugada del 31 de marzo de 2023 fue elegida presidenta del INE mediante insaculación, un sorteo al que recurrió la Cámara de Diputados ante la falta de consenso para los nombramientos. Con ello se convirtió en la primera mujer designada para encabezar el organismo.

Desde entonces, sus vínculos familiares fueron motivo de cuestionamientos. Entre los casos señalados estuvieron Pablo Taddei Arriola, nombrado director de Litio para México, e Ivana Taddei Arriola, quien fue diputada local de Morena en Sonora. El PAN impugnó la designación de la consejera al argumentar dudas sobre su imparcialidad por la cercanía de familiares con el gobierno federal.

UNI

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Nombramientos y disputas internas

Su gestión también enfrentó desacuerdos por la integración de las áreas ejecutivas del INE.

En 2024, una reforma amplió las facultades de la presidencia para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas. Seis consejeros impulsaron una controversia constitucional al considerar que los cambios debilitaban el carácter colegiado del instituto.

Taddei defendió sus atribuciones y cuestionó que sus compañeros intervinieran en facultades de la presidencia.

Los proveedores y su renuncia

En octubre de 2026, publicaciones periodísticas señalaron presuntos vínculos entre personas cercanas a Taddei y empresas proveedoras de materiales electorales. Ella rechazó que existieran compañías favoritas y sostuvo que las contrataciones estaban auditadas.

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio por indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La apertura de las pesquisas no constituye una determinación de responsabilidad.

Al anunciar su salida, Taddei cuestionó la autenticidad y el contexto de materiales difundidos y aseguró que su decisión buscaba proteger al INE. Su renuncia abre el relevo en la presidencia, mientras siguen pendientes los resultados de las investigaciones sobre las contrataciones.

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¿Cuánto ganaba Guadalupe Taddei como presidenta del INE?

De acuerdo con el directorio oficial del INE, actualizado al 14 de octubre de 2026, Guadalupe Taddei tenía una remuneración mensual neta de 133 mil 134 pesos, después de las deducciones legales y una reducción voluntaria de su sueldo.

La ficha reporta percepciones brutas por 262 mil 634 pesos mensuales. Sin embargo, ese monto no corresponde al dinero que recibía: deben descontarse impuestos, aportaciones de seguridad social y el ajuste voluntario.

El instituto precisa que Taddei solicitó una reducción mensual de 21 mil 416.49 pesos, reintegrados a la Tesorería de la Federación. Su plaza también contemplaba prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y prima por antigüedad.