Este viernes 27 de noviembre, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Jonathan 'N', alias 'La Rana', identificado como presunto operador de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionada con homicidios y actividades de venta de droga en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

El hombre fue capturado durante un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes realizaron tres cateos en distintos inmuebles.

La intervención formó parte de una investigación por diversos delitos federales y permitió, además de la aprehensión, el aseguramiento de armas, vehículos, dinero en efectivo y otros objetos.

¿Quién es Jonathan 'N', alias 'La Rana'?

De acuerdo con los datos dados a conocer por el Gabinete de Seguridad, Jonathan 'N' es identificado como presunto integrante de una facción del CJNG que opera en el municipio de Ocotlán, donde estaría relacionada con actividades de sicariato y comercialización de narcóticos.

Las autoridades lo señalan como operador de una célula delictiva vinculada con hechos de violencia, particularmente homicidios, así como con la venta de drogas en esa zona de Jalisco.

Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado cuál era su posición dentro de la estructura criminal, ni se han dado a conocer mayores detalles sobre el tiempo que presuntamente llevaba colaborando con dicha organización.

Tampoco se ha confirmado públicamente a qué grupo específico del CJNG pertenecería.

¿Qué delitos se investigan contra 'La Rana'?

La detención de Jonathan 'N' derivó de una investigación que contempla cuatro líneas relacionadas con actividades delictivas de competencia federal.

Entre ellas se encuentran posibles hechos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, ilícitos en materia de hidrocarburos, así como acopio y tráfico de armas de fuego.

Aunque estos son los delitos que forman parte de las indagatorias, las autoridades no han detallado cuáles serían las conductas específicas que se le atribuyen al detenido en cada uno de estos rubros.

Así fue el operativo en el que detuvieron a ‘La Rana’

Para concretar la captura de 'La Rana', las autoridades obtuvieron tres órdenes de cateo que fueron ejecutadas en inmuebles ubicados en Ocotlán, Jalisco. Fue durante estas intervenciones cuando lograron localizar y detener a Jonathan 'N' en uno de los predios.

En las diligencias también se encontraron diversos objetos que quedaron asegurados para continuar con las investigaciones.

En cuanto a lo decomisado, incluye dos armas de fuego, cartuchos, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y efectivo.

El despliegue fue realizado de manera coordinada por la FGR, mediante la Agencia de Investigación Criminal, la SSPC y elementos de la Secretaría de Marina.

Las investigaciones continuarán para establecer el posible alcance de las actividades de Jonathan 'N' y sus presuntos vínculos con otros integrantes del CJNG.