¿Quién es la conductora de Televisa detenida tras accidente donde murió un motociclista?

La madrugada del jueves 17 de septiembre, un accidente vial registrado en Guadalajara, Jalisco, dejó a un motociclista de 19 años sin vida y derivó en la detención de una conductora relacionada con la televisión.

El percance ocurrió cerca de las 5:00 horas, en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en las inmediaciones del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

La víctima fue identificada como Jostin Santamaría, quien circulaba a bordo de una motocicleta Crossfox 220, de color negro y rojo. El joven murió en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto.

La conductora involucrada fue identificada como Michelle Zepeda, presentadora del pronóstico del tiempo en Televisa Guadalajara, quien quedó a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones.

¿Qué se sabe del accidente y la detención de Michelle Zepeda?

De acuerdo con los primeros reportes sobre el hecho, la colisión habría ocurrido después de que uno de los vehículos involucrados no respetara un alto en el cruce.

Sin embargo, las circunstancias del accidente y las responsabilidades correspondientes deberán establecerse mediante las investigaciones y los peritajes de las autoridades.

Tras el percance, surgieron versiones en redes sociales que señalaban que la conductora habría intentado abandonar el lugar. Una de las publicaciones que circuló fue realizada por Hydeky Hernández, quien se identificó como presunta pareja de Jostin Santamaría.

En su mensaje, solicitó apoyo para difundir el caso y cuestionó la situación en la que se encontraba la conductora:

“El día de hoy acaba de fallecer mi novio Jostin Santamaria en un accidente en la moto. Necesitamos su ayuda para compartir a la culpable, ya que la persona que provocó el fallecimiento es una conductora de Televisa del canal 4, Michelle Zepeda. Necesitamos respuesta porque no nos quieren decir nada sobre ella. A ella la ayudaron a darse a la fuga”.

No obstante, la versión sobre una supuesta fuga fue desmentida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, según la información difundida tras el accidente.

De acuerdo con los datos disponibles, Michelle Zepeda se dirigía a las instalaciones de Televisa cuando ocurrió el percance. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica por lesiones relacionadas con vidrios rotos y golpes.

La conductora permaneció localizable y a disposición del Ministerio Público, mientras se daba seguimiento a lo ocurrido.

¿Quién es Michelle Zepeda?

Michelle Zepeda es una presentadora del pronóstico del tiempo que forma parte de Televisa Guadalajara desde 2017.

Su trabajo se ha desarrollado principalmente dentro de noticias N+, donde participa con información relacionada con las condiciones meteorológicas y el pronóstico del clima.

Antes de incorporarse a la televisión, también participó en certámenes de belleza en Jalisco, aunque no logró avanzar a las etapas nacionales, de acuerdo con la información disponible sobre su trayectoria.

Tras darse a conocer el accidente y su detención, sus perfiles en redes sociales, entre ellos Instagram y Facebook, dejaron de estar disponibles. Hasta el momento, no se ha confirmado quién tomó la decisión de eliminar o desactivar dichas cuentas.

La última participación pública reportada de la conductora en los noticieros de Televisa fue el 15 de septiembre, dos días antes del accidente.