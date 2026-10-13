'¿Quién es la Máscara?': ¿por qué Carlos Rivera dejó el programa? Esto es lo que sabemos

Carlos Rivera cerró su etapa como investigador de ¿Quién es la máscara? con una despedida entre lágrimas durante el estreno de la temporada 2026.

Su aparición permitió explicar el motivo de su salida y agradecer a quienes lo acompañaron dentro del programa, donde participó desde su primera edición, en 2019.

Después de siete temporadas, el cantante deja su lugar en el panel a Mauricio Ochmann. El cambio marca el final de una participación constante para Rivera, quien aprovechó su regreso al foro para reconocer el apoyo de la producción y el vínculo que construyó con sus compañeros.

¿Por qué se salió del programa?

Durante su intervención, Rivera explicó que sus compromisos musicales lo llevaron a tomar esta decisión. El intérprete señaló que se encuentra concentrado en una gira y en una etapa profesional que desea disfrutar, por lo que su carrera como cantante ocupa ahora su atención.

“La otra es la música, que me llama mucho. Estoy en plena gira que me tiene muy feliz”, expresó.

La explicación que ofreció ante las cámaras apunta a sus proyectos musicales como la razón de su salida. Asimismo, su mensaje estuvo acompañado de agradecimientos hacia el equipo con el que trabajó durante años y no descartó la posibilidad de volver al programa en otro momento.

Una despedida marcada por recuerdos personales

Más allá del cambio laboral, Rivera dejó ver el significado emocional que tuvo el show en su vida. Visiblemente conmovido, recordó que acudió a las grabaciones mientras atravesaba momentos personales difíciles y que el trabajo en el foro lo ayudaba a encontrar motivos para sonreír.

También reconoció a la producción por acompañarlo durante esas etapas. Sus palabras mostraron que la relación con el equipo trascendió las grabaciones y las investigaciones para descubrir a los famosos ocultos detrás de los personajes.

Anahí se sumó a la despedida con un mensaje de cariño. La cantante recordó la bienvenida que recibió de Rivera cuando llegó al proyecto y destacó tanto su profesionalismo como la amistad que desarrollaron al compartir el panel.