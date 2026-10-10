'¿Quién es la máscara?' regresa con 18 personajes y nuevos investigadores

El misterio, las celebridades ocultas y las apuestas por descubrir quién se encuentra detrás de cada disfraz están de regreso en la televisión mexicana con el programa “¿Quién es la máscara?”, que vuelve con una nueva alineación de investigadores, 18 personajes inéditos y una puesta en escena que promete convertir cada presentación en un espectáculo de música, humor y sorpresas.

La nueva temporada, producida por Miguel Ángel Fox, llega a la pantalla de Las Estrellas con Omar Chaparro nuevamente al frente de la conducción. A su lado, Marisol González estará a cargo del backstage, donde acompañará los momentos que se viven detrás del escenario y el desarrollo de la competencia.

Nuevos investigadores

Uno de los principales atractivos de esta edición será la integración del panel de investigadores, conformado por Mauricio Ochmann, Yuri, Anahí y Juanpa Zurita. Los cuatro tendrán la tarea de analizar las pistas, observar los movimientos y escuchar las voces de los participantes para intentar descubrir la identidad de las celebridades que se esconden bajo cada máscara.

La dinámica pondrá a prueba su intuición y capacidad para relacionar detalles, mientras el público también podrá sumarse a las teorías sobre quién está detrás de cada personaje. Entre interpretaciones musicales, pistas y revelaciones, la incertidumbre volverá a ser uno de los ingredientes centrales del programa.

18 personajes en el escenario

La edición 2026 presentará 18 personajes diseñados y confeccionados con altos estándares de manufactura, con propuestas visuales que buscan destacar por sus detalles, colores y personalidades. Entre las figuras que desfilarán por el escenario se encuentran “Alex Loro”, “Ana Conda”, “Atrapasueños”, “Beto Batazo”, “Caco Mixtle” y “Carmela Tarantela”.

La lista también incluye a “Dr. Kaboom”, “El Paisa”, “Fifi Ñera”, “Gárgola”, “La Patrona”, “Licua Checo”, “Octavia Ventosa”, “Patito Feo”, “Rito Cangurito”, “Roseta Palomares”, “Slash” y “Tiburcio”. Cada personaje llegará con una identidad propia y el desafío de mantener en secreto a la celebridad que le da vida, mientras conquista al público con sus presentaciones.

Entre los nombres que destacan por su peculiaridad se encuentra “La Patrona”, una de las figuras que formarán parte de esta nueva generación de máscaras. Su identidad, al igual que la del resto de los participantes, será uno de los enigmas que los investigadores y la audiencia deberán resolver a lo largo de la competencia.

Renueva su misterio

“¿Quién es la máscara?” es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basada en el formato original “The King of Mask Singer”, creado por la cadena surcoreana Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). La propuesta ha convertido el anonimato de sus participantes en el centro de un espectáculo que combina entretenimiento, música y suspenso.

Con una nueva alineación de investigadores, 18 personajes y el regreso de Omar Chaparro como conductor, la temporada 2026 se prepara para recuperar su lugar en la programación dominical.