¿Quién es Margarita Valdez, senadora de Morena, que culpa al 'neoliberalismo' por la muerte de 5 bebés en Durango?

Antes de llegar al Senado, Margarita Valdez pasó décadas entre consultorios, aulas y sindicatos en Durango. Incluso ejerció como médica familiar en el mismo hospital del IMSS donde murieron cinco recién nacidos, un caso sobre el que ahora ha hecho declaraciones que vuelven a ponerla en el centro de la polémica.

La senadora de Morena Margarita Valdez Martínez atribuyó a “conductas políticas neoliberales” la contratación de empresas privadas para limpiar instalaciones del IMSS. A su juicio, ese esquema podría ser una de las causas de la presencia de bacterias en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango, donde murieron cinco recién nacidos.

Sus declaraciones llamaron la atención por un dato de su trayectoria: Valdez trabajó como médica familiar en ese mismo hospital. Conoce al IMSS desde dentro, aunque por ahora no hay una conclusión oficial que vincule el servicio de limpieza con los fallecimientos.

En una entrevista, la legisladora recordó que antes el aseo estaba a cargo de personal del instituto. Sobre las empresas que realizan actualmente esa labor, señaló que “ya no sabe uno cómo lo hacen”. El IMSS, por su parte, ha informado que la presencia del microorganismo detectado no explica por sí sola las muertes y que la investigación continúa.

Del IMSS a la universidad y los sindicatos

Su nombre completo es Lilia Margarita Valdez Martínez. De acuerdo con la trayectoria que registró ante el Instituto Nacional Electoral cuando buscó la reelección en 2024, ingresó al IMSS en Durango como enfermera en 1976. Posteriormente, se desempeñó como médica familiar en las unidades 44 y 49, así como en la clínica del Hospital General de Zona No. 1.

Estudió Medicina en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). En su ficha ante el INE también señaló que fue médica general durante dos años en un consultorio de Soriana, que se jubiló del IMSS en 2004 y que comenzó a dar clases en la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED en 1983. Solicitó permiso para separarse de la docencia al asumir su escaño en septiembre de 2018.

Su actividad se extendió a la organización gremial. Participó en el sindicato del IMSS y en agrupaciones académicas de la UJED; además, se identifica como fundadora del Sindicato de Personal Académico de esa universidad. Durante la década de los ochenta presidió la Asociación de Médicas de Durango.

Su camino en la política

Valdez afirma que su trayectoria política comenzó en organizaciones de izquierda anteriores a Morena. En el registro presentado al INE mencionó a las Juventudes Populares Socialistas, al Partido del Pueblo Mexicano y al Partido Socialista Unificado de México. También precisó que nunca militó en el PRD.

Llegó al Senado por Durango en 2018 y obtuvo la reelección en 2024. Durante su primer periodo presidió la Comisión de Salud, un cargo relacionado con su formación profesional. En la legislatura actual, encabeza la Comisión de Gobernación.

La crítica al “modelo neoliberal” tampoco apareció por primera vez en su declaración sobre el IMSS. En su ficha de candidatura de 2024, Valdez planteó expresamente que buscaba continuar una transformación distinta a ese modelo y propuso, entre otros temas, medidas de prevención contra agentes cancerígenos y ampliar la seguridad social a trabajadoras eventuales.

Otras declaraciones que causaron polémica

En 2021, tras el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la senadora sugirió que alguien pudo haber movido una “ballena” para provocar la caída. El término se refiere a una viga de la estructura. Su sospecha de sabotaje generó críticas porque no presentó pruebas que la sustentaran.

En 2023 volvió a ser cuestionada por sus palabras durante una intervención sobre cáncer infantil. Dijo que el objetivo era evitar que los niños enfermaran y habló de no llevar “aparatos sofisticados” para hacerlos sufrir más. Tras las críticas de familias de pacientes, ofreció una disculpa y sostuvo que buscaba destacar la prevención, sin dejar de atender a quienes ya padecen la enfermedad.

Ahora, la trayectoria de Valdez en el IMSS y su paso por la Comisión de Salud dan un contexto particular a sus señalamientos sobre el hospital de Durango. La causa de cada fallecimiento y la posible responsabilidad por lo ocurrido siguen sin establecerse públicamente. Para las familias, la respuesta pendiente es qué pasó con sus hijos.