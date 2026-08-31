¿Quién es María Vargas, la jalisciense ganadora de Miss Universo México 2026? Aquí te contamos

María Vargas, representante de Jalisco, se convirtió en la nueva Miss Universo México 2026 luego de imponerse entre 32 participantes durante la final celebrada en Los Cabos, Baja California Sur.

La jalisciense recibió la corona de manos de Fátima Bosch, quien concluyó su ciclo como representante nacional, y ahora tendrá la responsabilidad de representar a México en la edición número 75 de Miss Universo.

¿Quién es María Vargas?

María Vargas tiene 28 años y es originaria de Zapopan, Jalisco. Además de su trayectoria dentro de los certámenes de belleza, cuenta con estudios profesionales y diferentes proyectos fuera de las pasarelas.

La nueva Miss Universo México estudió la Licenciatura en Negocios Internacionales y posteriormente desarrolló una faceta como empresaria , principalmente en el sector de productos relacionados con belleza y cuidado personal.

Su preparación para los concursos de belleza ha incluido disciplinas como pasarela, oratoria, manejo de medios, meditación y ejercicios enfocados en el control de las emociones. Además, habla inglés, elemento que formará parte importante de su preparación de cara al certamen internacional.

Su camino en los concursos comenzó varios años atrás

La victoria de 2026 no representa la primera experiencia de Vargas dentro de los concursos de belleza.

Desde pequeña mostró interés por este tipo de competencias y, según ha relatado anteriormente, uno de los momentos que más influyó en su decisión de perseguir ese objetivo fue observar la coronación de Ximena Navarrete como Miss Universo 2010, también originaria de Jalisco.

A los 17 años intentó ingresar a Nuestra Belleza enviando sus fotografías y datos, aunque en aquella ocasión no recibió respuesta.

Posteriormente participó en Miss Jalisco 2018, donde terminó dentro del Top 5. Años después consiguió el título de Mexicana Universal Jalisco 2021 y representó a su estado en Mexicana Universal 2022.

Así consiguió la corona de Miss Universo México

Durante la final celebrada en Los Cabos, María Vargas logró avanzar entre las semifinalistas después de participar en las diferentes etapas de la competencia, incluyendo vestido de gala, traje de baño y las rondas de preguntas.

Durante una de las preguntas finales, Vargas destacó la importancia del servicio y de la influencia que una persona puede tener en los demás , mensaje que acompañó su participación durante el certamen.

¿Cuándo representará a México en Miss Universo?

Con la corona nacional asegurada, María Vargas comenzará ahora una preparación intensiva para Miss Universo 2026.

La edición número 75 del concurso internacional se realizará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, por lo que la jalisciense tendrá poco menos de tres meses para prepararse en pasarela, entrevistas, medios, idiomas y las diferentes etapas de la competencia.

Vargas buscará además prolongar el buen momento de México dentro del certamen internacional después del triunfo de Fátima Bosch en 2025.

Su coronación abre así una nueva etapa en una trayectoria que comenzó varios años atrás y que ahora tendrá su mayor prueba cuando represente a México frente a candidatas de decenas de países en Puerto Rico.